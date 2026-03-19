Ile Maurice: Le Réunionnais Davy Sicard en concert ce vendredi 20 mars à Njoy

En visite à Maurice dans le cadre du projet Étoiles en herbe, l'artiste réunionnais Davy Sicard présente son nouvel album Kafé Griyé, une oeuvre qui marque une nouvelle étape dans son parcours musical, entre fidélité aux racines et évolution artistique.

Après plus de 30 ans de carrière, Davy Sicard poursuit son exploration des musiques de l'océan Indien. Connu pour son maloya moderne, il opère aujourd'hui un retour affirmé vers le séga réunionnais, qu'il souhaite replacer au centre de la création contemporaine. L'artiste revendique une approche renouvelée, plus sensuelle et élégante, tout en soulignant le potentiel encore sous-exploité de ce genre musical à La Réunion. Kafé Griyé s'inscrit ainsi dans une volonté de réconcilier séga et maloya, deux héritages issus d'une même histoire.

Composé de 12 titres, l'album explore principalement le thème de l'amour sous différentes formes mais aborde aussi des sujets plus profonds, notamment sociaux et politiques. Davy Sicard accorde une attention particulière à la justesse des mots, en particulier lorsqu'il traite de sujets sensibles. Il n'hésite pas à s'entourer d'experts afin de garantir la pertinence de ses propos, signe d'une démarche artistique rigoureuse et réfléchie.

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Avec le recul, l'artiste attribue la longévité de sa carrière aux rencontres humaines et artistiques qui ont jalonné son parcours. Il évoque également les réalités du métier, soulignant les difficultés pour les artistes de vivre pleinement de leur art dans les îles, où la culture reste souvent reléguée au second plan.

La culture créole comme boussole

Au coeur de son oeuvre, la culture créole occupe une place centrale. Issu du métissage réunionnais, Davy Sicard considère la culture comme un moyen d'exprimer son identité et de créer du lien. Pour lui, la richesse des traditions locales doit être valorisée et adaptée au présent, plutôt que délaissée au profit de modèles extérieurs. Une vision qui traverse l'ensemble de Kafé Griyé, véritable hommage à la créolité. Sa présence à Maurice s'inscrit dans cette logique de transmission. Lancé en 2022 par D Major Ltd, sous l'impulsion de Deeran Moorghen, le projet Étoiles en herbe, aujourd'hui à sa quatrième édition, s'impose comme un véritable programme de formation et d'accompagnement artistique à Maurice.

Destiné aux chanteurs, musiciens, auteurs-compositeurs et artistes de scène, il poursuit une ambition claire : faire émerger une nouvelle génération d'artistes mauriciens structurés, confiants et mieux préparés aux exigences du métier.

La quatrième édition, qui débute en mars 2026 pour s'étendre sur toute l'année, marque un tournant dans l'évolution du programme. Les ateliers se tiendront à Les Kocottes, à Saint-Pierre (Moka City), dans un cadre propice à la création et à l'apprentissage. Contrairement aux éditions précédentes, cette nouvelle saison sera fermée, sans appel à candidatures. Elle sera entièrement consacrée à des ateliers de perfectionnement destinés aux artistes issus des trois premières promotions.

Pensée comme une phase d'approfondissement et de consolidation, cette quatrième édition accompagnera des jeunes talents âgés de 18 à 30 ans dans l'affirmation de leur identité artistique, le renforcement de leurs compétences et la structuration de projets plus aboutis.

Avec cette nouvelle étape, Étoiles en herbe se positionne comme un espace de transmission avancée, de maturation artistique et de projection professionnelle, porté par une dynamique collective résolument tournée vers l'avenir.

Davy Sicard accompagne de jeunes artistes mauriciens, saluant leur énergie et leur volonté de s'engager dans un parcours artistique. Dans un contexte mondial marqué par les tensions, il voit dans la musique un outil de rassemblement et d'expression : un moyen de créer du lien, mais aussi de faire entendre une voix avec sens et responsabilité.

Avec Kafé Griyé, il livre ainsi un album sincère et enraciné, où tradition et modernité se rencontrent pour célébrer une identité créole vivante et assumée.