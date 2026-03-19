Ile Maurice/Maroc: Football - Le Sénégal conteste le sacre du Maroc et saisit la justice sportive

Le Sénégal contre-attaque sur tous les fronts. Après le retrait de son titre de champion d'Afrique au profit du Maroc, Dakar engage une riposte à la fois juridique et diplomatique.

Demande d'enquête pour «soupçons de corruption», mise en demeure de la Confédération africaine de football, et recours annoncé devant le Tribunal arbitral du sport : les autorités sénégalaises entendent faire annuler la décision.

Une décision qui fait basculer la finale

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Mardi soir, un jury d'appel de la CAF a créé la stupeur en déclarant le Sénégal forfait lors de la finale de la CAN.

Pourtant vainqueurs 1-0 après prolongation, les Lions de la Teranga voient le match requalifié sur tapis vert (3-0) en faveur du Maroc, pays hôte.

Colère à Dakar

Deux mois après le sacre célébré dans tout le pays, la décision provoque une onde de choc.

Dans un communiqué, le gouvernement sénégalais réclame l'ouverture d'une enquête internationale pour «soupçons de corruption» au sein de la CAF, où l'influence marocaine est régulièrement évoquée.

La porte-parole du gouvernement, Marie Rose Khady Fatou Faye, dénonce une décision «d'une gravité exceptionnelle» et «grossièrement illégale».

La CAF et le Maroc défendent la décision

Le président de la CAF, Patrice Motsepe, assure qu'aucun pays n'est traité de manière préférentielle et insiste sur «l'indépendance» des instances disciplinaires.

De son côté, la Fédération marocaine de football salue une décision conforme «au respect des règles».

Menace de recours devant le TAS

La Fédération sénégalaise de football a envoyé une mise en demeure à la CAF pour suspendre l'exécution de la décision et bloquer toute remise du trophée.

Sans réponse sous 24 heures, elle prévoit de saisir en urgence le Tribunal arbitral du sport afin d'obtenir des mesures provisoires.

Une finale sous tension

Le 18 janvier à Rabat, la finale avait basculé dans la confusion.

Après un but refusé au Sénégal et un penalty accordé au Maroc dans les arrêts de jeu, des joueurs sénégalais avaient quitté temporairement le terrain.

Dans un climat chaotique -- jets de projectiles et tentative d'envahissement de la pelouse --, ils étaient finalement revenus jouer.

Le Marocain Brahim Diaz avait manqué son penalty, avant que Pape Gueye n'offre la victoire au Sénégal en prolongation.

Le règlement au coeur du litige

Pour justifier sa décision, la CAF invoque les articles 82 et 84 du règlement : toute équipe quittant le terrain avant la fin du match est considérée comme perdante.

Un argument rejeté par la Fédération sénégalaise, qui dénonce une décision «inique, sans précédent et inacceptable».

Indignation générale

Dans la presse sénégalaise, les réactions sont virulentes : «scandale», «blague du siècle», «farce».

Sur les réseaux sociaux, le défenseur Moussa Niakhaté a ironisé en publiant une photo avec le trophée : «venez les chercher !».

Dans les rues de Dakar, l'incompréhension domine. «C'est une gifle», confie un habitant, estimant que la victoire sénégalaise sur le terrain ne souffrait d'aucune contestation.

Source: AFP