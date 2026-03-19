Ile Maurice: Lutte anticorruption - Le nouveau Premier ministre affiche ses priorités dès sa première sortie

Pour sa première apparition officielle, le nouveau Premier ministre malgache, Mamitiana Rajaonarison, a choisi un symbole fort : une visite à l'Agence de recouvrement des avoirs illicites (ARAI) hier. Un geste qui confirme que la lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux figure au coeur de son action gouvernementale.

Lors de cette visite, les autorités ont insisté sur la nécessité de renforcer les mécanismes de répression financière, notamment en accélérant le recouvrement des biens issus d'activités illégales. L'objectif est clair : rendre la justice financière plus efficace et produire des résultats concrets pour l'État. Fort de son expérience dans la lutte anticorruption - notamment à la tête du service de renseignement financier -, le chef du gouvernement entend corriger les failles du système, en particulier le décalage entre la détection des infractions et leur sanction effective.

L'un des principaux obstacles reste la lenteur des procédures judiciaires, qui retarde la confiscation des avoirs mal acquis. Or, cette étape est essentielle pour dissuader les crimes financiers et alimenter les caisses publiques. Dans ce contexte, le Premier ministre devrait s'appuyer sur la Stratégie nationale de lutte contre la corruption 2025-2030, qui vise à lever les blocages institutionnels et à renforcer la répression. Des décisions récentes de la Haute Cour constitutionnelle pourraient également faciliter les poursuites contre certaines hautes personnalités impliquées dans des affaires de corruption.

Très attendue par la société civile, cette première initiative donne le ton d'un mandat placé sous le signe de la fermeté face à l'impunité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn