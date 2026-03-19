Afrique: Cyclisme - Alexandre Mayer intègre la liste des présélectionnés

19 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par Maurice Mélotte

Alexandre Mayer a intégré la liste des présélectionnés pour le Tour du Bénin. Cette course faisant partie du calendrier de l'UCI Africa Tour se tiendra, pour rappel, du 27 avril au 2 mai.

«Alexandre avait fait savoir qu'il était disponible à la période ou se tiendra le Tour du Bénin. Et vendredi dernier (13 mars), l'entraîneur national (Vincent Graczyk) a ratifié son intégration à la présélection pour ce Tour», indique Michel Mayer, président de la Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC).

Les coureurs qui avaient déjà été présélectionnés pour la course sont Jeremy Raboude (VCJCC-Palco), Jeremy Marot (VCJCC-Palco), Hanson Matombé (FFSC-KFC), Toréa Célestin (VCJCC-Palco), Noah Ong Tone (VCJCC-Palco) et Samuel Dupuy (VCP-Terra Foundation). Il nous revient que Lucas Froget (Moka Rangers SC-ENL) avait de grandes chances de faire partie de la sélection mais a décliné.

«La sélection sera finalisée à la fin du mois de mars», précise notre interlocuteur. La délégation qui sera dirigée par Vincent Graczyk et dont fera aussi partie Mervin Bignoux (mécano) quittera Maurice le 23 avril et sera de retour le 4 mai.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Toutefois, Michel Mayer indique que la FMC vient de recevoir une invitation de la Fédération Algérienne de Cyclisme pour 5 jours de courses du 16 au 22 mai avec une course de trois étapes agrémentée de 2 courses d'un jour. «Nous n'avons pas encore répondu mais je pense que nous n'enverrons pas de coureurs car ce sera compliqué pour les billets d'avion entre autres», conclut-il.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.