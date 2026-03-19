Afrique: Cyclisme - Alexandre Mayer intègre la liste des présélectionnés

Alexandre Mayer a intégré la liste des présélectionnés pour le Tour du Bénin. Cette course faisant partie du calendrier de l'UCI Africa Tour se tiendra, pour rappel, du 27 avril au 2 mai.

«Alexandre avait fait savoir qu'il était disponible à la période ou se tiendra le Tour du Bénin. Et vendredi dernier (13 mars), l'entraîneur national (Vincent Graczyk) a ratifié son intégration à la présélection pour ce Tour», indique Michel Mayer, président de la Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC).

Les coureurs qui avaient déjà été présélectionnés pour la course sont Jeremy Raboude (VCJCC-Palco), Jeremy Marot (VCJCC-Palco), Hanson Matombé (FFSC-KFC), Toréa Célestin (VCJCC-Palco), Noah Ong Tone (VCJCC-Palco) et Samuel Dupuy (VCP-Terra Foundation). Il nous revient que Lucas Froget (Moka Rangers SC-ENL) avait de grandes chances de faire partie de la sélection mais a décliné.

«La sélection sera finalisée à la fin du mois de mars», précise notre interlocuteur. La délégation qui sera dirigée par Vincent Graczyk et dont fera aussi partie Mervin Bignoux (mécano) quittera Maurice le 23 avril et sera de retour le 4 mai.

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Toutefois, Michel Mayer indique que la FMC vient de recevoir une invitation de la Fédération Algérienne de Cyclisme pour 5 jours de courses du 16 au 22 mai avec une course de trois étapes agrémentée de 2 courses d'un jour. «Nous n'avons pas encore répondu mais je pense que nous n'enverrons pas de coureurs car ce sera compliqué pour les billets d'avion entre autres», conclut-il.