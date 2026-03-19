Ile Maurice: Un motocycliste de 75 ans perd la vie

Un accident de la route survenu hier à Belle-Étoile, Trou-d'Eau-Douce, coûté la vie à Tamby Allaghen, un motocycliste de 75 ans. La collision entre une voiture et une motocyclette s'est produite vers 15 h 40, alors que la moto s'engageait sur la route principale en quittant un sentier dans un champ de canne.

Grièvement blessé lors de l'impact, le motocycliste a été pris en charge par les secours du SAMU avant d'être transporté d'urgence à l'hôpital sir Anerood Jugnauth, à Constance, où il a été admis aux soins intensifs. Son état de santé était jugé critique. Malgré les efforts du personnel médical, Tamby Allaghen a succombé à ses blessures le même soir, vers 22 h 30. Son décès a été constaté et une autopsie ordonnée afin de déterminer la cause exacte de la mort.

L'alcootest pratiqué sur le conducteur de la voiture s'est révélé négatif. Les deux véhicules impliqués ont été remorqués au poste de police de Trou-d'Eau-Douce pour les besoins de l'enquête. Le conducteur a comparu devant la Bail and Remand Court, hier, sous une charge provisoire d'homicide involontaire. La police a ouvert une enquête afin d'établir les circonstances exactes de cet accident tragique.