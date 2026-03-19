Ile Maurice: Culture - Les poupées Labubu bientôt adaptées au cinéma

Elles ont conquis les stars et provoqué des files d'attente dans le monde entier : les poupées Labubu vont désormais passer au grand écran.

Leur producteur chinois a annoncé jeudi un projet de film en partenariat avec Sony Pictures, chargé de donner vie à ces créatures devenues virales.

Les Labubu, ces petites figurines à l'allure espiègle et aux dents acérées, connaissent depuis 2024 un succès mondial fulgurant, largement porté par les réseaux sociaux.

Distribuées exclusivement par l'enseigne chinoise Pop Mart, elles seront au coeur d'un film mêlant images de synthèse et prises de vue réelles. Le projet est actuellement en production, sans date de sortie annoncée.

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À la réalisation, on retrouve le Britannique Paul King, connu pour Wonka et Paddington.

Créés en 2015 par l'illustrateur hongkongais Kasing Lung, les Labubu sont devenus un phénomène planétaire. Leur esthétique «ugly-cute» -- à la fois étrange et attachante -- séduit un large public.

Des célébrités comme Rihanna ou Dua Lipa ont contribué à leur popularité en les affichant sur leurs sacs.

Le succès repose aussi sur leur mode de distribution : vendues en quantités limitées dans des «boîtes mystères», les figurines révèlent leur modèle uniquement après ouverture. Les versions rares peuvent se revendre à des milliers d'euros.

En 2025, Pop Mart a écoulé plus de 100 millions de Labubu dans le monde, faisant de ces peluches l'un des symboles du rayonnement culturel chinois.

Dans une boutique de Shanghai, Vivian Jia, une touriste canadienne, se dit déjà impatiente de découvrir le film avec ses enfants. «Je les trouve vraiment adorables», confie-t-elle.

D'autres se montrent plus prudents. Une cliente brésilienne estime que l'engouement est «très intense» et craint une saturation du marché d'ici la sortie du long-métrage.

Pour Pop Mart, cette collaboration avec Sony Pictures «marque une étape importante», avec l'ambition de proposer une expérience cinématographique à la hauteur d'un phénomène mondial appelé à durer.

Le groupe compte aujourd'hui plus de 600 magasins dans plus de 30 pays et régions.