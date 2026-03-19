Ile Maurice: Une célébration de renouveau et de partage au sein de la communauté télougoue

À Quartier-Militaire, Pareena et Parishi Narsimooloo, des jumelles âgées de 17 ans, vivent pleinement la magie d'Ugadi, le nouvel an télougou célébré aujourd'hui. Comme de nombreuses familles de la communauté, elles ont attendu cette fête avec impatience, un moment empreint de joie, de traditions et de spiritualité.

Ugadi est bien plus qu'un simple changement d'année. C'est une véritable célébration de la vie, marquée par le renouveau, l'espoir et le partage. Depuis des jours, les maisons se parent de leurs plus beaux atours. Les entrées sont décorées avec des feuilles de manguier fraîchement cueillies, appelées toranam, suspendues au-dessus des portes pour éloigner les énergies négatives et accueillir la prospérité.

Au sol, des motifs colorés appelés muggu sont soigneusement dessinés avec de la poudre de riz, apportant une touche artistique et festive à chaque foyer. «C'est un moment où toute la famille se réunit pour embellir la maison», confient les jumelles avec enthousiasme. Le jour d'Ugadi commence tôt après un bain rituel. Chacun revêt des vêtements neufs avant de se consacrer à la prière. L'un des moments les plus symboliques de la journée reste la préparation de l'Ugadi pacchadi, une offrande unique composée de feuilles de neem (margousier) de mangue verte, de tamarin, de jaggery (du sucre non raffiné), de sel et de piment.

Ce mélange aux saveurs contrastées - amère, sucrée, acide, salée et piquante - représente les différentes facettes de la vie. En le dégustant, chacun accepte symboliquement les joies comme les épreuves, les succès comme les difficultés. Une leçon de vie transmise de génération en génération. Après les prières, des offrandes de noix de coco, de bananes et de fleurs sont faites, puis partagées avec les proches, les voisins et les amis.

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Les familles préparent également une variété de plats savoureux et invitent leurs proches à célébrer ensemble. C'est une occasion précieuse de renforcer les liens, de créer de nouveaux souvenirs et de souhaiter à tous : «Happy Ugadi.» La journée se poursuit souvent par une visite au temple où les fidèles assistent à une prière collective et écoutent le panchanga, l'almanach de la nouvelle année, présenté par le prêtre. Ce moment est très attendu car il donne un aperçu symbolique de l'année à venir.

À Maurice, Ugadi est reconnu comme une fête importante et bénéficie d'un jour férié. Des spectacles culturels sont organisés à travers l'île, notamment par le Mauritius Andhra Maha Sabha en collaboration avec le ministère des Arts et de la culture. La radio diffuse également des programmes spéciaux en télougou, renforçant le sentiment d'appartenance et la richesse culturelle de la communauté.

Au-delà des traditions, Ugadi reste une fête profondément humaine. Elle invite chacun à se recentrer, à purifier son esprit et à accueillir la nouvelle année avec foi et sérénité. En ce début d'année télougoue, Pareena et Parishi adressent un message rempli de chaleur : «Shri Parabhava Naama Samvatsaram Ugadi Shubhakankshalu», que cette nouvelle année apporte bonheur, paix et prospérité à tous.