Angola: La participation féminine dans l'industrie extractive au pays enregistre une croissance de 8 % par an

Luanda — La participation des femmes dans l'industrie extractive angolaise connaît une progression annuelle de l'ordre de 8 %, a indiqué le président du Conseil d'administration de l'Agence nationale des ressources minérales (ANRM), Jacinto Rocha.

S'exprimant lors de la 4e édition du Forum de la Femme dans l'Industrie Extractive, le responsable a précisé que ce secteur productif compte actuellement 33.735 professionnels. Il a détaillé que, sur l'ensemble des travailleurs, seules environ 14 % sont des femmes, tandis que dans les domaines de l'ingénierie et des opérations techniques, ce chiffre tombe à environ 7 à 9 %. Pour inverser cette tendance, il a rappelé que le Gouvernement angolais a défini sept actions stratégiques, à commencer par la modernisation du registre minier numérique afin de garantir la transparence dans l'accès aux titres pour les femmes.

Parmi ces mesures figurent également des investissements dans la formation spécialisée et les compétences numériques, le renforcement des politiques de contenu local pour intégrer les entreprises dirigées par des femmes dans la chaîne des fournisseurs, ainsi que la formalisation et la protection des femmes dans le secteur de l'exploitation minière artisanale. Il a également évoqué la création de la Bourse des diamants d'Angola comme un pôle d'inclusion et un levier pour la transformation locale, visant à créer des emplois qualifiés hors de l'isolement des sites miniers.

Grâce à ces initiatives, a-t-il ajouté, l'objectif est d'atteindre d'ici 2030 30 % de postes de direction occupés par des femmes dans le secteur minier. Jacinto Rocha s'est déclaré confiant quant à l'élimination des barrières de genre grâce à l'automatisation et à l'intelligence artificielle, et a jugé encourageante la présence des femmes dans la gestion des ateliers de taille et de polissage, favorisant ainsi une culture d'inclusion. Au cours de son intervention, il a souligné la croissance enregistrée dans le secteur entre 2020 et 2024, avec une hausse de 15 % pour le diamant et de 147 % pour le minerai de fer.

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