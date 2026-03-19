Ethiopie: L'Irlande place le secteur agricole au coeur de sa coopération avec l'Éthiopie, selon Fergal Ryan, chef de mission adjoint.

Addis-Abeba — L'Irlande collabore avec l'Éthiopie dans plusieurs secteurs, avec une attention particulière portée à l'agriculture, a indiqué Fergal Ryan.

Dans un entretien exclusif accordé à ENA, le chef de mission adjoint de l'Irlande en Éthiopie, Fergal Ryan, a mis en avant l'engagement fort de son pays en faveur de la sécurité alimentaire et de la nutrition.

Il a également souligné les efforts déployés dans des domaines tels que l'égalité des genres, l'autonomisation des femmes et la protection de leurs droits.

Dans ce cadre, il a affirmé que l'agriculture constitue un axe prioritaire de la coopération bilatérale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a notamment indiqué que des initiatives sont en cours pour renforcer les liens entre universités éthiopiennes et irlandaises, en particulier dans les domaines de l'agriculture et de l'agriculture intelligente face au climat.

Par ailleurs, l'Irlande entend soutenir le développement de partenariats institutionnels entre les organismes agricoles des deux pays.

Fergal Ryan a également souligné l'importance des investissements irlandais dans la recherche agricole, visant à améliorer les variétés de cultures et à les adapter à différents environnements.

Dans cette optique, une coopération étroite est menée avec l'Éthiopie pour favoriser l'adoption de semences plus performantes.

À titre d'exemple, il a mentionné le partenariat entre l'Association irlandaise de recherche et de développement sur la pomme de terre et l'Institut éthiopien de recherche agricole, axé sur le développement et la diffusion de variétés à haut rendement.

Il a également rappelé l'importance de la pomme de terre dans la stratégie alimentaire de l'Irlande, en raison de son rôle historique dans l'alimentation du pays.

Selon lui, l'ambition affichée par l'Éthiopie pour moderniser et développer son agriculture est remarquable, témoignant d'un engagement fort des autorités et des agriculteurs.

Il a souligné que l'investissement dans le secteur agricole a été déterminant dans le développement économique de l'Irlande, autrefois confrontée à la pauvreté et à des crises alimentaires.

En conclusion, Fergal Ryan a estimé que les efforts soutenus de l'Éthiopie dans le domaine agricole devraient lui permettre de renforcer sa souveraineté alimentaire à long terme.