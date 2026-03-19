Angola: L'entraîneur Beto Bianchi quitte le Kabuscorp

Luanda — Beto Bianchi a quitté son poste d'entraîneur principal du Kabuscorp do Palanca, a annoncé le club sur sa page Facebook ce mercredi.

Selon le communiqué, l'entraîneur a remis sa démission à la direction du club mardi dernier, invoquant des raisons familiales. Le document exprime sa profonde gratitude pour son professionnalisme et son dévouement, ainsi que pour la victoire en Coupe d'Angola lors de la saison 2024-2025, un résultat qui remplit de fierté tous les membres et supporters de l'équipe. Dans le communiqué, le président du club Kabuscorp do Palanca, Bento Kangamba, promet d'annoncer le nom du nouvel entraîneur dans les prochains jours.

Kabuscorp occupe actuellement la neuvième place du championnat national de football, dit Girabola 2025/2026, avec 23 points. Beto Bianchi, âgé de 59 ans, a également entraîné Interclube (2021/22) et Petro de Luanda (2016 à 2019) en championnat national, avec lesquels il a remporté la Coupe d'Angola en 2017. L'équipe sera provisoirement encadrée par les entraîneurs adjoints Sami Matias et Cristóvão Boni.