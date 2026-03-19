Angola: Amangola plaide pour une action ferme de l'État contre le vandalisme

Luanda — Le président de l'Association des Citoyens et Amis de l'Angola (Amangola), Job Capapinha, a plaidé, mardi à Luanda, pour une intervention plus résolue de l'État dans la lutte contre le vandalisme des biens publics.

Dans une déclaration à la presse, à l'occasion du colloque sur la prévention et la lutte contre le vandalisme des biens et services publics, Job Capapinha a souligné que, malgré les progrès enregistrés, le manque de rigueur dans la mise en responsabilité des contrevenants contribue à la persistance de ce phénomène. Selon lui, les autorités doivent prendre des mesures plus énergiques afin de mettre un terme aux nombreux cas de vandalisme en Angola.

« Nous ne pouvons plus nous contenter de faire semblant de poursuivre ou de sanctionner lorsque cela ne se produit pas », a-t-il affirmé, appelant à des réponses plus efficaces pour limiter les dommages infligés à la société. Par ailleurs, il a annoncé que l'Amangola allait créer une brigade chargée de développer un programme de sensibilisation sociale.

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Cette initiative interviendra également dans la revitalisation des actions communautaires et dans le renforcement du contrôle de proximité, en étroite coordination avec les autorités. Selon le président de l'association, une réunion nationale se tiendra le 21 mars prochain, réunissant des délégués des 21 provinces, afin d'évaluer l'impact de leurs actions et de lancer officiellement la brigade.