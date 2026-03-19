Afrique: La CAF déclare le Maroc vainqueur de la CAN 2025

Luanda — La Confédération africaine de football (CAF) a déclaré mardi le Maroc vainqueur de la CAN 2025, attribuant une défaite administrative au Sénégal sur le score de 0-3 lors de la finale.

La décision figure dans un communiqué publié par l'instance dirigeante du football africain, deux mois après le match, dans lequel il est indiqué que le Sénégal a quitté le terrain en finale, entraînant ainsi sa défaite. Le Sénégal avait initialement remporté la finale de la CAN, le 18 janvier, sur le score de 1-0 grâce à un but de Pape Gueye, lors d'une rencontre marquée par le chaos, disputée à Rabat. Dans un premier temps, la CAF avait confirmé le titre de champion de la CAN 2025 au Sénégal, contredisant les revendications du Maroc. Toutefois, la Fédération marocaine a fait appel, lequel a été accepté.

Lors du match, un penalty accordé au Maroc pendant la prolongation, alors que la rencontre était encore à 0-0, a provoqué un certain chaos, poussant la majorité des joueurs sénégalais à quitter le terrain pour les vestiaires, tandis que certains supporters ont tenté d'envahir la pelouse et ont lancé des objets depuis les tribunes. Malgré la confusion, et après que Brahim Díaz ait manqué le penalty en panenka juste avant le coup de sifflet final, le Sénégal avait remporté la rencontre en prolongation. Les autorités marocaines ont estimé les dommages subis au Stade Prince Moulay Abdellah à plus de 450.000 euros.

À la suite des incidents, la CAF a infligé de lourdes sanctions aux deux fédérations : la Fédération sénégalaise de football a été condamnée à une amende de plus de 500.000 euros, tandis que sa consoeur marocaine a écopé d'une sanction de plus de 250.000 euros. L'entraîneur du Sénégal, Pape Thiaw, a été suspendu pour cinq matchs pour avoir incité ses joueurs à quitter le terrain. Deux mois après la finale, la CAF retire le titre au Sénégal en raison de l'abandon du terrain et l'attribue au Maroc.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn