Ethiopie: La recherche d'un accès à la mer par l'Éthiopie relève de l'intérêt vital et de la survie nationale, selon des universitaires.

19 Mars 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — La recherche d'un accès à la mer par l'Éthiopie relève de l'intérêt national et de la survie du pays, ont affirmé des universitaires de l'Université de Wolaita Sodo. Ancrée dans des facteurs historiques, géographiques et géopolitiques, cette ambition constitue depuis longtemps une priorité diplomatique majeure.

Cette question revêt une dimension générationnelle, dans la mesure où l'Éthiopie, deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, ne saurait être durablement privée d'un accès à la mer.

Des experts estiment que la possession d'un port maritime constitue un enjeu vital relevant de l'intérêt national, nécessitant une mobilisation collective.

S'exprimant auprès d'ENA, Almaz Balta, maître de conférences et chercheuse à l'Université de Wolaita Sodo, a souligné l'importance d'aborder cette problématique dans une perspective d'avenir. Selon elle, l'absence d'accès maritime pourrait compromettre à terme la viabilité même du pays.

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Elle a expliqué que l'Éthiopie a besoin d'un accès fiable à la mer, tant pour les importations que pour les exportations, compte tenu de sa croissance démographique, de son expansion économique et de son rôle dans la connectivité régionale.

Dans ce contexte, elle a défendu l'idée que la revendication d'un accès portuaire repose sur des bases solides et mérite d'être poursuivie avec constance jusqu'à l'obtention d'une solution appropriée.

Elle a également insisté sur le fait que cette question doit rester une priorité nationale, consensuelle et au-dessus des clivages politiques.

Par ailleurs, Almaz Balta a encouragé les universitaires à contribuer activement au débat en produisant des recherches approfondies et bien documentées.

De son côté, Deneku Abere, maître de conférences au département des langues et littératures, a mis en avant les retombées positives du développement de l'Éthiopie, non seulement pour le pays, mais également pour l'ensemble de la région.

Elle a souligné qu'un accès à un port maritime est essentiel pour renforcer l'intégration régionale et les échanges.

Compte tenu de la taille de la population, de la proximité avec la mer Rouge et des réalités historiques et géographiques, elle a réaffirmé que cette question constitue un enjeu stratégique majeur.

Enfin, elle a insisté sur le fait que l'accès à un port maritime relève d'un impératif de survie nationale, appelant à une approche unifiée et déterminée pour atteindre cet objectif.

Lire l'article original sur ENA.

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