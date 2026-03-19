Angola: Hommage aux professionnels de santé décédés dans l'accident de dimanche

Luanda — Une cérémonie d'hommage aux six professionnels de santé, victimes de l'accident de la route survenu dimanche à Cabo Ledo, province d'Icolo e Bengo, s'est tenue ce mercredi au Complexe hospitalier Pedro Maria Tonha "Pedalé", à Luanda.

En présence de la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, et d'autres responsables du ministère, des chants et louanges ont été interprétés par des groupes religieux, accompagnés de messages de condoléances de diverses entités. À l'issue de la cérémonie funéraire, les corps des deux victimes originaires de la province d'Uíge ont été transférés vers leur province natale, où ils seront inhumés. La ministre a indiqué qu'une délégation officielle se rendra dans l'après-midi dans la province de Cabinda pour remettre quatre corps aux autorités locales et aux familles.

Concernant les survivants, elle a précisé que leur état clinique reste délicat, six patients étant en état critique, avec un risque de complications en raison de la gravité des blessures. Au total, huit blessés sont hospitalisés en unités de soins intensifs, répartis dans différentes structures hospitalières, dont l'Hôpital de Prenda et le Complexe hospitalier Cardeal Dom Alexandre do Nascimento. La présidente de l'Ordre des médecins d'Angola, Jovita André, a exprimé sa profonde tristesse, qualifiant la perte d'irréparable pour le secteur de la santé.

De son côté, Eduardo Caiagula, président de l'Ordre des infirmiers d'Angola, a souligné l'engagement, le dévouement et l'esprit de mission des victimes dans l'exercice de leur profession. Les professionnels honorés sont : André Paixão, directeur des soins infirmiers de l'Hôpital municipal de Negage - Uíge, et Bem-vindo Lucas, superviseur de l'hôpital Sanatório d'Uíge.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Alice Teresa Tati Muanda Puna, présidente du Conseil des infirmiers de Cabinda et membre de l'Ordre des infirmiers d'Angola, Ana Maria Gomes, directrice des soins infirmiers de l'hôpital provincial de Cabinda, Maria Simba Nisianga Seme, directrice des soins infirmiers du Centre de santé 4 de février - Cabinda, et Paulina Sandra Silo Lituba, directrice des soins infirmiers de l'hôpital municipal de Buco Zau - Cabinda, ont également été honorées.

Onze personnes ont perdu la vie et 33 autres ont été blessées à la suite de cet accident survenu sur la nationale (EN)100/Sud, dimanche, dans la municipalité de Cabo Ledo, province d'Icolo e Bengo. L'accident s'est produit vers 05h00, lorsqu'un autocar de marque Yutong, appartenant à la compagnie Macon et en provenance de Lubango, province de Huíla, a dérapé et capoté avec 42 occupants à bord.