Angola: L'IRSEA organise un atelier régional pour de nouvelles stratégies d'action

Cuito — L'Institut Régulateur des Services d'Électricité et d'Eau (IRSEA) organise depuis mercredi, dans la ville de Cuito, province du Bié, un atelier régional visant à définir de nouvelles stratégies d'action pour le centre du pays.

D'une durée de deux jours, cette activité a pour objectif de renforcer le dialogue entre le régulateur, les opérateurs et les institutions publiques, tout en favorisant le partage d'expériences et l'identification de solutions pratiques aux défis du secteur. Les participants discutent de sujets liés à la viabilité financière des entreprises publiques d'eau et d'assainissement, à l'efficacité de la facturation, à l'innovation technologique dans la gestion des réseaux et aux stratégies de réduction des pertes d'eau.

Sont également abordés la digitalisation des systèmes d'information, considérée comme un pilier fondamental pour la modernisation des services, l'amélioration de la qualité et des relations commerciales, la planification stratégique des ressources humaines, la transparence des coûts et la durabilité tarifaire, entre autres thèmes.

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Lors de son discours d'ouverture, le chef du département de régulation technique de l'IRSEA, Garcia Álvaro, a indiqué que le secteur de l'eau et de l'assainissement fait face à des défis nécessitant des réponses coordonnées et durables. Parmi ces défis, il a cité la viabilité financière des entités gestionnaires, l'efficacité opérationnelle et la réduction des pertes d'eau, la modernisation des systèmes d'information, la gestion durable des ressources hydriques et le renforcement institutionnel des entreprises de services.

L'atelier se déroule sous le thème : « Ensemble, construisons des solutions régionales pour l'amélioration des services d'eau et d'assainissement ».