Angola: Les tensions au Moyen-Orient accentuent la hausse du Brent

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent, référence pour les exportations angolaises, a ouvert ce jeudi à 109,90 dollars le baril, suite aux attaques contre des infrastructures énergétiques critiques qui ont aggravé le conflit israélo-américain contre l'Iran.

Mercredi, le prix du pétrole brut de la mer du Nord, pour livraison en mai, a oscillé entre 100,34 et 111,90 dollars. Le prix du Brent sert de référence pour fixer le prix de vente de cette matière première sur le marché international. Il est également un point de repère pour l'industrie pétrolière et pour les décisions de l'OPEP. Le budget général de l'État angolais (OGE) pour l'exercice 2026 a été établi sur la base d'un prix moyen du baril de pétrole de 61 dollars et d'une production journalière estimée à 1 050 000 barils.