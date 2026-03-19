Angola: Le Budget de l'État de Malanje pour 2025 exécuté à 71 %

Malanje — Le Gouvernorat de Malanje a dépensé 106 milliards 544 millions 448 671 kwanzas (environ 12 000 euros) sur le budget général de l'État pour 2025, pour les dépenses de personnel, de fonctionnement, d'investissement, de biens et services, de subventions et de transferts courants, soit 71 % du montant total.

C'est ce qu'a informé mercredi, le chef du département des études et de la planification du Gouvernorat de Malanje, Osvaldo Manuel, lors de la première session du Conseil provincial de consultation communautaire, précisant que le budget total de la province de Malanje pour 2025 s'élevait à 149 milliards 459 millions 836 408 kwanzas (environ 149 459 836 408 euros). Il a souligné que, durant la période considérée, les administrations municipales et les différents secteurs du Gouvernorat de Malanje ont perçu 9,72 milliards 688 020 kwanzas pour les caisses de l'État dans le cadre de leurs activités.

Concernant le Programme intégré de développement local et de réduction de la pauvreté (PIDLCP), le responsable a indiqué que sur un montant programmé de 3,375 milliards de kwanzas, seuls 2,341 milliards 421 0504 kwanzas ont été exécutés, soit 69 % du budget. Il a précisé que les municipalités de Quéssua, Quihuhu et Banji ya Ngola avaient atteint 80 % de l'exécution budgétaire du programme.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'Administration générale des impôts (AGT) a perçu 2 867 144 818 kwanzas en 2025, provenant notamment des activités administratives et des services de soutien, du conseil, de l'action sociale, des activités financières et des assurances, de l'agriculture, de la restauration, du commerce, de la construction et de la sécurité sociale.

La réunion, présidée par le gouverneur provincial, Marcos Nhunga, a passé en revue les activités menées par le Gouvernorat au cours de l'année écoulée et a analysé le budget de l'État pour 2026, la collecte des recettes et d'autres questions.