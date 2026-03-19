Angola: L'ANAC souligne l'importance d'attirer de nouveaux talents dans le secteur

Luanda — L'avenir de l'aviation civile angolaise repose sur la capacité du secteur à attirer de nouveaux talents et à promouvoir l'égalité des sexes dans les différentes carrières aéronautiques, a affirmé mercredi, à Luanda, la présidente du conseil d'administration de l'Autorité nationale de l'aviation civile (ANAC), Amélia Kuvingua.

Selon la responsable, le secteur ne se limite pas à la figure du pilote ; il englobe une vaste gamme de professionnels, tels que des ingénieurs, des contrôleurs aériens, des spécialistes de la sécurité et des gestionnaires d'aéroports, parmi d'autres domaines essentiels à l'exercice de l'aviation civile. S'exprimant lors du forum « Aviation civile angolaise - Prochaine génération, inclusion et égalité », la dirigeante a souligné que l'aviation moderne exige une vision stratégique fondée sur la valorisation des talents et la création d'opportunités inclusives.

À cet égard, elle a indiqué que le renforcement de l'aviation civile s'inscrit dans un contexte où l'Angola consolide sa position sur le continent grâce à son adhésion au Marché Unique de Transport Aérien Africain ((MUTAA). « Cette adhésion ouvre de nouvelles perspectives en matière de mobilité, de croissance économique et, surtout, d'emploi », a-t-elle déclaré, ajoutant qu'investir dans la prochaine génération, c'est investir dans le développement du pays.

Elle a également souligné l'importance d'un forum des métiers de l'aviation civile, organisé en parallèle des conférences, une initiative destinée aux lycéens et aux étudiants. Par ailleurs, Amélia Kuvingua a indiqué que l'objectif de ce forum est de familiariser les jeunes avec les carrières techniques dans des domaines tels que la maintenance aéronautique, les technologies, la météorologie et le développement durable. « Nous voulons montrer aux jeunes que le ciel n'est pas une limite, mais une véritable opportunité de carrière et un moyen de contribuer à l'économie nationale », a affirmé l'administratrice de l'autorité aéronautique angolaise.

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Concernant l'engagement du Gouvernement angolais, la présidente du conseil d'administration a souligné la mise en œuvre du Protocole d'intentions relatif au bien-être, à l'inclusion et à l'égalité des sexes dans l'aviation civile en Angola, signé en juillet 2025. Ce document réunit des institutions telles que l'ANAC, la TAAG, la SGA, l'ENNA et les opérateurs privés Air France et Air Two, dans le but de créer des environnements de travail plus inclusifs.

À l'occasion, elle a souligné l'adhésion de trois nouvelles institutions à ce protocole, un acte que la présidente du conseil d'administration de l'ANAC a considéré comme témoignant d'une mobilisation croissante du secteur autour des principes de coopération et de responsabilité sociale. Par ailleurs, Amélia Kuvingua a annoncé que l'Angola accueillera le Sommet mondial sur l'égalité des sexes dans l'aviation de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) en juillet prochain.

Ce forum est organisé par l'Autorité nationale de l'aviation civile d'Angola en partenariat avec des entreprises du secteur angolais de l'Aviation Civile, avec pour objectif de garantir l'avenir de l'aviation civile en mettant l'accent sur l'inclusion et la nouvelle génération. Le programme comprend des interventions de haut niveau, notamment des conférences et des tables rondes abordant des thèmes fondamentaux tels que l'inclusion, sous le slogan « L'aviation civile : un secteur d'opportunités pour la nouvelle génération ».

De même, les questions de genre seront traitées lors du débat « Genre et carrières : des alliés pour promouvoir l'équité dans l'aviation civile », et le bien-être des professionnels lors de la table ronde « Santé mentale et bien-être dans l'aviation civile : défis et opportunités ».