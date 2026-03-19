Angola: Le secteur aérien angolais vise son intégration régionale

Luanda — Le renforcement de l'aviation civile angolaise est une stratégie pour la mobilité nationale et l'intégration régionale, a souligné ce mercredi 17 mars à Luanda le secrétaire d'État à l'Aviation civile, aux Affaires maritimes et portuaires, Adilson Catala.

S'exprimant lors du Forum de l'aviation civile, le responsable a considéré le secteur de l'aviation comme un pilier essentiel du développement économique de l'Angola. « L'aviation est l'un des secteurs les plus dynamiques de l'économie mondiale, servant de pont pour le commerce, le tourisme et rapprochant les peuples », a-t-il souligné.

À cet égard, le secrétaire d'État a souligné que l'avenir du secteur aérien en Angola ne se limite pas à la modernisation des infrastructures, mais dépend fondamentalement de la formation des professionnels qualifiés et de la capacité d'innovation des nouvelles générations. Adilson Catala a mis en avant l'événement intitulé « Aviation civile angolaise : Nouvelle génération, inclusion et égalité », qui se déroule sous le thème « Éveiller les talents, construire l'avenir : Inclusion, égalité et nouvelle génération de l'aviation civile », comme une démonstration de l'engagement du gouvernement en faveur de la formation et de l'inclusion.

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Concernant les défis et l'égalité des sexes, le dirigeant angolais a déclaré que, malgré les progrès accomplis, le secteur reste confronté au problème de la sous-représentation des femmes, notamment dans les domaines techniques et opérationnels. C'est pourquoi le secrétaire d'État estime que cet événement vise à réaffirmer que l'égalité des chances n'est pas seulement une question de justice sociale, mais aussi une condition essentielle pour accroître la compétitivité et s'adapter aux transformations technologiques.

Il a mentionné que, dans cette optique, plusieurs initiatives promues par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ont été identifiées comme des outils cruciaux pour garantir que le secteur continue d'attirer de nouveaux talents, en assurant un équilibre entre diversité et inclusion. À cet égard, il a invité les étudiants et les jeunes à s'orienter vers les diverses carrières offertes par l'aviation, de l'ingénierie aéronautique à la gestion aéroportuaire, en passant par les technologies numériques et le développement durable.

« L'avenir de l'aviation civile angolaise dépendra de notre capacité à inspirer les jeunes à rejoindre ce secteur, car investir dans les talents, c'est investir dans l'avenir de l'Angola », a-t-il affirmé. Ce forum est organisé par l'Autorité nationale de l'aviation civile d'Angola, en partenariat avec des entreprises du secteur aérien angolais, afin de garantir l'avenir de l'aviation civile en mettant l'accent sur l'inclusion et la nouvelle génération.

Le programme comprend des interventions de haut niveau, notamment des conférences et des tables rondes abordant des thèmes fondamentaux tels que l'inclusion, sous le slogan « L'aviation civile : un secteur d'opportunités pour la nouvelle génération ».