Afrique: Futsal - Le pays disputera deux matchs amicaux contre l'équipe du Portugal U23 avant la Coupe d'Afrique des Nations

Luanda — Le sélectionneur de l'équipe nationale, Franklim Inácio, a confirmé mercredi à Luanda que l'Angola jouera deux matchs amicaux contre l'équipe du Portugal U23 lors d'un stage d'entraînement d'une semaine et demie à Lisbonne, en préparation du Championnat d'Afrique de futsal qui se déroulera du 11 au 21 avril au Maroc.

S'adressant à la presse à l'occasion du lancement de la phase de préparation de l'équipe nationale, qui a eu lieu mercredi au Pavillon de Cidadela, il a indiqué que le premier match amical se déroulera mardi et le second mercredi. Concernant le stage à Luanda, il a expliqué que le groupe s'entraînera mercredi, jeudi et samedi, et se reposera dimanche. Toutes les séances d'entraînement auront lieu au pavillon de Cidadela, et le départ pour le Portugal est prévu lundi.

Selon le sélectionneur, seuls 14 joueurs quitteront Luanda pour rejoindre les trois qui évoluent au Portugal, tandis que pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), seuls 14 joueurs représenteront le pays. L'Angola, qui participe à la compétition pour la cinquième fois, ambitionne de faire mieux que sa deuxième place obtenue en 2024 au Maroc. Le pays a également participé aux éditions 2008 (Libye), 2016 (Afrique du Sud), 2020 (Maroc) et 2024 (Maroc).

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Gardiens : Micael Domingos « Gomito » (JCY), Denilson Inácio « Denis » (RNT), Wilson Agostinho « Fábio » (Sagrada Esperança), Luís Filipe « Escurinho » (RNT) Défenseurs : António Cassimo « Dias » (RNT), Francisco Gabriel « Chico » (Sagrada Esperança), Osvaldo de Carvalho « Arroz Doce » (Maculusso), Márcio Paiva « Gibra » (Coprat), Magno Gomes « Mano Sele » (Nun'alvares de Portugal)

Ailiers : Kliverth Neto « Kliverth » (RNT), Bráulio Fontoura « Bráulio » (RNT), Gaspar Celestino « Pesado » (RNT), Tito Manuel « Tito » (Maculusso), Anicleni Manuel « Any » (Maculusso), João Cambangula « Jó » (SC Ferreira do Zêzere de Portugal), Anderson Fortes « Anderson » (Leões de Porto) (Du Portugal) Nivaldo Carlos « Nivaldo » (Coprat) Valdemiro Garcia « Levy » (Coprat) Pivot : César Muondo « César » (RNT) Simão Miguel « Lobão » (RNT)