Angola: Les échanges commerciaux entre le pays et la Chine estimés à 20 milliards de dollars américains en 2025

Luanda — Le volume des échanges commerciaux entre l'Angola et la Chine devrait avoisiner les 20 milliards de dollars américains en 2025, a annoncé mercredi le président de la chambre de Commerce Angola-Chine, Luís Cupenala.

Selon lui, sur la même période, le stock d'investissements a dépassé les 27 milliards de dollars américains, un cap historique. Le président de cette chambre de commerce s'exprimait lors d'une conférence sur les procédures de migration et d'inspection, organisée en partenariat avec le Service de Migration et Etrangers (SME). Il a indiqué que ces chiffres témoignent du renforcement continu de la coopération entre les deux pays. Par conséquent, il a souligné le rôle stratégique de la Chine en tant que partenaire économique clé pour l'Angola.

Luís Cupenala a insisté sur le fait que la Chine demeure un partenaire fiable, grâce à une base industrielle solide et une croissance économique estimée à environ 5 % d'ici 2025, ce qui a porté son produit intérieur brut (PIB) à près de 25 000 milliards de dollars. Dans le contexte africain, a-t-il déclaré, l'Angola renforce son importance en se positionnant comme le deuxième partenaire commercial de la Chine sur le continent. Plusieurs personnalités du Service de Migration et Etranger et de la communauté d'affaires sino-anglaise ont assisté à la conférence.