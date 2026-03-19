Angola: Inhumation ce jeudi des professionnels de santé d'Uíge

Uíge — Les deux professionnels de santé de la province d'Uíge, décédés dimanche dernier dans un accident de la route à Cabo Ledo, province d'Icolo e Bengo, seront inhumés ce jeudi 19 au cimetière municipal d'Uíge et de Negage, a appris l'ANGOP.

Le directeur des soins infirmiers de l'hôpital municipal de Negage, Distinto André Paixão, âgé de 52 ans, sera inhumé à midi au cimetière local, tandis que Benvindo Lucas, âgé de 59 ans et jusqu'alors infirmier-chef du sanatorium d'Uíge, sera inhumé à 10 h au cimetière municipal d'Uíge.

Les urnes contenant les dépouilles des deux professionnels de santé sont arrivées mercredi matin dans la province d'Uíge, sous la coordination de la ministre de la Santé, Silvia Lutucuta. Les techniciens de santé, qui exerçaient leur profession depuis plus de 20 ans, ont perdu la vie dans le tragique accident de la route survenu à Cabo Ledo, dans la province d'Icolo e Bengo, qui a fait au total 11 morts et 33 blessés.