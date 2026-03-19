Angola: La foudre tue trois personnes à Huambo

Huambo — Trois personnes sont décédées et une autre a été blessée dans les municipalités de Caála, Ecunha et Ucuma, dans la province de Huambo, victimes de la foudre lors de fortes pluies, a appris ANGOP mercredi.

Selon un communiqué de la Protection civile et des pompiers de la municipalité d'Ucuma, un incident s'est produit mardi vers 19h00, lorsqu'un homme de 28 ans a été foudroyé sur la voie publique. La victime, qui revenait de la rivière Tonga où elle s'était baignée, a été surprise par la décharge électrique. Dans la municipalité de Caála, un autre incident a été enregistré mercredi à 16h00, dans une habitation du quartier de Balaca, secteur de Calenga, alors que de fortes pluies s'abattaient sur la région.

À la suite, un homme de 34 ans est décédé sur place, tandis qu'une femme de 50 ans, légèrement blessée, a été prise en charge au dispensaire local. Toujours le même mercredi, un adolescent de 16 ans est décédé après avoir été foudroyé vers 16h25 dans le quartier de Binguela, à la périphérie de la ville d'Ecunha. L'enfant s'était abrité de la pluie sous un avocatier lorsqu'il a été frappé par la foudre.

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Par conséquent, les autorités exhortent la population à redoubler de prudence lors des fortes pluies et à éviter de s'abriter sous les arbres ou de rester en plein air pendant les orages. La province de Huambo, située sur le Plateau central du pays, connaît une saison des pluies d'environ neuf mois, du 15 août au 15 mai. Elle bénéficie d'un climat tropical avec une température moyenne de 20,2 °C. Décembre est le mois le plus chaud de l'année, tandis qu'août enregistre la température moyenne la plus basse, à 18,2 °C.