Angola: Le Ministère de la Famille souligne le rôle du père dans le renforcement des valeurs sociales

18 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par AB/OHA/SB

Luanda — Le ministère de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la Femme (MASFAMU) organise jeudi à Luanda une rencontre intergénérationnelle afin, entre autres, de souligner l'importance du père dans le développement intégral des enfants et dans le renforcement des valeurs sociales.

Selon un communiqué de presse du ministère, consulté par ANGOP ce mercredi, cette initiative, intitulée « Conversations en famille », se déroulera dans le cadre de la Fête des Pères (19 mars). Placée sous le thème « Père présent, famille unie et société harmonieuse », cette rencontre s'inscrit dans le cadre du programme d'action sociale et de renforcement des liens familiaux. Ce programme fait partie des projets « Ma famille, mon inspiration » et « Jango des valeurs ».

Pour le ministère, la figure paternelle joue un rôle essentiel dans l'éducation, l'accompagnement, l'affection et la sécurité affective de la famille. La Fête des Pères est l'occasion de reconnaître l'importance du père au sein de la famille.

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