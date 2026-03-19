Angola: Nouvelle politique de financement pour les établissements d'enseignement supérieur privés

Luanda — Le secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur, Eugénio da Silva, a annoncé mercredi à Luanda que la nouvelle politique de financement s'appliquera aux établissements d'enseignement supérieur privés du pays.

S'exprimant devant la presse au Conseil national de l'enseignement supérieur (CNES), le responsable a indiqué que le processus de modification du cadre législatif relatif au statut juridique de ces établissements est en cours. Ce processus les obligera à adopter la personnalité juridique appropriée pour bénéficier du financement public. Selon Eugénio da Silva, cette mesure vise à renforcer les capacités institutionnelles, à améliorer les performances et à garantir un niveau d'enseignement supérieur plus élevé.

Le gouvernant a considéré le financement de l'enseignement supérieur comme une mesure structurante, essentielle pour garantir la pérennité et la réalisation de la mission des établissements d'enseignement. Parmi les principales sources de financement, il a cité le budget général de l'État (OGE), l'autofinancement, les contrats de programmes avec d'autres établissements et d'autres initiatives complémentaires. Le secrétaire d'État a également indiqué que le système d'enseignement supérieur compte actuellement 106 établissements, dont 75 privés et 31 publics.

Supervision et évaluation des formations

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Le responsable a assuré que le Ministère a renforcé ses actions de supervision et d'inspection afin de garantir le respect de la législation et la conformité des établissements. Dans le cadre de l'évaluation des performances, le Ministère a procédé à une évaluation externe et à l'accréditation de plus de 1 200 formations de premier cycle dans divers domaines. Les formations répondant aux normes requises seront accréditées, et la publication des résultats relatifs aux formations d'ingénierie et de technologie, de sciences sociales, de lettres et d'arts est en cours.

Les résultats détermineront le maintien des formations ou la suspension des admissions de nouveaux étudiants en cas de non-accréditation. De son côté, la secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur, à la Science, à la Technologie et à l'Innovation, Alice de Ceita Almeida, a indiqué que la réunion avait porté sur cinq points principaux, notamment la révision de la Politique nationale pour la science, la technologie et l'innovation.

Comme expliqué, la politique actuelle, en vigueur depuis 2011, est en cours de mise à jour, et la réunion a permis de recueillir les contributions des membres du Conseil. « Nous révisons actuellement cette politique afin de l'adapter au contexte actuel, tant national qu'international, en tenant compte notamment du processus de diversification économique », a-t-il souligné.

À propos du CNES

Le Conseil national de l'enseignement supérieur (CNES), placé sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur, des Sciences, des Technologies et de l'Innovation (MESCTI), a pour mission d'analyser les enjeux liés au développement du système d'enseignement supérieur, conformément au décret présidentiel n° 221/20 du 27 août.

Cette réunion s'est tenue conjointement avec le Conseil national des sciences, des technologies et de l'innovation (CNCTI), chargé d'évaluer les questions relatives au développement du système national dans ces domaines. Des représentants de plus de 100 établissements d'enseignement supérieur ont participé à cet événement.