Angola: MAPTSS analyse la nouvelle structure de rémunération et la réforme administrative

Ndalatando — Le Ministère de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale (MAPTSS) analysera, jeudi à Ndalatando, lors d'une réunion de son Conseil consultatif, la nouvelle structure de rémunération de la fonction publique et le programme de réforme administrative.

Selon une source proche de l'organisation, la nouvelle structure de rémunération vise à ajuster les salaires et les indemnités des fonctionnaires afin de promouvoir un meilleur équilibre, une plus grande équité salariale et des perspectives de carrière. Le programme de réforme administrative, quant à lui, a pour objectif de moderniser les services publics, de les rendre plus efficaces, plus transparents et plus proches des citoyens.

L'approche conjointe de ces deux instruments, indique la même source, est considérée comme essentielle à l'amélioration des performances de l'administration publique, au moment même où l'Exécutif cherche à renforcer la qualité des services rendus et à optimiser la gestion des ressources humaines de l'État.

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La ministre de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Teresa Dias, est déjà à Ndalatando pour une réunion élargie qui rassemblera les responsables et le personnel du MAPTSS. Durant son séjour, la ministre observera également le fonctionnement des organismes locaux du secteur et posera la première pierre des nouveaux locaux de l'Institut provincial de sécurité sociale (INSS).