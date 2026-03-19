Cote d'Ivoire: Affaire 'Ange Yohan Bonny' - La FIF recadre et met fin aux interprétations hâtives

La Fédération Ivoirienne de Football (FIF) est montée au créneau pour dissiper toute ambiguïté autour des déclarations du sélectionneur national, Emerse Faé, concernant le joueur Ange Yohan Bonny. Dans un communiqué de clarification rendu public, l'instance dirigeante du football ivoirien a tenu à rétablir la vérité face aux interprétations jugées inexactes relayées dans certains médias et sur les réseaux sociaux.

Au cœur de la polémique, des propos tenus par le technicien ivoirien lors de la conférence de presse du mercredi 18 mars 2026. Plusieurs observateurs avaient en effet laissé entendre que le jeune attaquant de l'Inter de Milan aurait déjà fait le choix de représenter la sélection ivoirienne. Une lecture que la FIF réfute catégoriquement.

Selon le communiqué, Emerse Faé n'a jamais affirmé qu'Ange Yohan Bonny avait officiellement opté pour les Éléphants. Le sélectionneur évoquait plutôt une situation encore en évolution, propre à de nombreux joueurs binationaux, souvent confrontés à un choix délicat quant à leur avenir international.

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« Il avait des doutes, comme tout joueur binational. Nous avons échangé avec lui pour lui présenter notre projet, notre vision et notre manière de travailler. Aujourd'hui, ses doutes se sont apaisés, mais la réflexion suit son cours », a expliqué le sélectionneur, dans des propos repris par la Fédération.

À travers cette mise au point, la FIF insiste sur le fait que les discussions engagées avec le joueur s'inscrivent dans une dynamique normale de dialogue, visant à exposer les ambitions sportives de la sélection nationale et à accompagner le joueur dans sa prise de décision. Il ne s'agit donc en aucun cas d'une annonce officielle.

Dans un contexte où les questions de nationalité sportive suscitent souvent passions et spéculations, la Fédération appelle à la prudence et à la responsabilité dans le traitement de l'information. Elle rappelle que toute décision définitive concernant l'engagement international d'Ange Yohan Bonny fera l'objet d'une communication formelle, en temps opportun. En attendant, le dossier reste ouvert, et la FIF entend poursuivre son travail de conviction dans la sérénité, sans précipitation ni pression médiatique. Une posture qui vise à préserver à la fois les intérêts de la sélection nationale et la liberté de choix du joueur.