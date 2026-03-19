Cote d'Ivoire: Bassin cotonnier - Les administrateurs de l'Intercoton font le suivi de la mise en oeuvre du projet Resco

Ils ont mené une mission de terrain du 8 au 14 mars 2026, dans le bassin cotonnier.

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de Résilience des systèmes cotonniers du nord de la Côte d'Ivoire (Resco), le conseil d'administration d'Intercoton a effectué, du 8 au 14 mars 2026, une mission de supervision dans le bassin cotonnier. Cette mission a pour but d'apprécier l'état d'avancement des activités du projet, d'analyser les résultats enregistrés sur le terrain et d'identifier les défis à relever afin de renforcer la durabilité de la filière coton.

A en croire Moussa Soro, président du conseil d'administration d'Intercoton, il est important de se rendre sur le terrain pour toucher du doigt ce qui a été réalisé et d'apprécier par eux-mêmes ce qui a été fait. « Cette mission s'inscrit dans une démarche de gouvernance et de transparence dans la gestion des initiatives de la filière », a-t-il fait remarquer.

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Au cours de cette tournée, les administrateurs d'Intercoton, accompagnés de la direction exécutive conduite par Jean-Baptiste Siontiamma Silué, directeur exécutif, par ailleurs coordonnateur du projet Resco, ont visité plusieurs sites stratégiques dans les localités de Mankono, Dianra, Boundiali, Korhogo et Nassian. Ces différentes étapes ont permis d'échanger avec les équipes techniques, les producteurs ainsi que les partenaires locaux impliqués dans la mise en œuvre du projet.

La délégation s'est notamment rendue dans plusieurs centres de prestations motorisées et d'innovations agricoles (Cpmia), mis en place dans le cadre du projet. Dotés de tracteurs et d'équipements agricoles modernes, ces centres constituent une réponse concrète aux enjeux de modernisation de la production cotonnière, à la grande satisfaction du Pca d'Intercoton. « Avec les équipements de mécanisation que nous avons vus dans ces centres, les producteurs peuvent travailler sur de plus grandes superficies en peu de temps », a assuré Moussa Soro.

Pour sa part, le directeur exécutif du projet Resco a mis en avant la transformation progressive des systèmes de production dans le bassin cotonnier. « Nous préparons désormais la transition vers une mécanisation motorisée adaptée aux réalités de nos producteurs », a-t-il soutenu.

Yacouba Soro, président de la Fédération des unions des sociétés coopératives des producteurs de la filière coton de Côte d'Ivoire (Fpc-CI), s'est réjoui de l'impact de ces innovations sur les conditions de travail des producteurs. « Avec un seul tracteur, les producteurs peuvent labourer plusieurs hectares par jour. Cela va beaucoup aider les producteurs à respecter les périodes de semis malgré les contraintes climatiques », a-t-il affirmé, soulignant que ces équipements représentent un véritable soulagement pour les producteurs.

Outre les centres de mécanisation, les administrateurs ont visité le site de la future unité de délintage de Kakologo et le village semencier de Kaziévogo, dans la sous-préfecture de Korhogo. La délégation s'est également rendue à Bouaké, où elle a visité la station coton du Centre national de recherche agronomique (Cnra) ainsi que le Centre de classement du coton de Côte d'Ivoire (3c-CI).