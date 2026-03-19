Cote d'Ivoire: PND 2026-2030 - Makhtar Diop à Abidjan pour booster les champions ivoiriens et l'emploi

La Côte d'Ivoire entame une nouvelle étape dans la mise en œuvre de son Plan national de développement (PND) 2026-2030 avec la visite annoncée de Makhtar Diop, directeur général de la Société financière internationale (IFC), du 22 au 25 mars 2026 à Abidjan. Cette mission de haut niveau vise à réaffirmer l'engagement du Groupe de la Banque mondiale à accompagner le pays dans le financement et l'exécution de ses ambitions économiques, en plaçant le secteur privé au cœur de la transformation structurelle.

Durant son séjour, Makhtar Diop aura des échanges avec les plus hautes autorités ivoiriennes, ainsi qu'avec des acteurs clés du secteur privé et des partenaires au développement. Les discussions porteront sur des secteurs jugés prioritaires pour accélérer la croissance économique et stimuler la création d'emplois, notamment l'énergie, la santé, le logement, l'agro-industrie et les marchés de capitaux. L'amélioration de l'accès au financement pour les micros, petites et moyennes entreprises (MPME) sera également au centre des préoccupations.

Dans cette dynamique, le directeur général de l'IFC participera à une table ronde avec des entreprises ivoiriennes à fort potentiel, dans le cadre de l'initiative d'accélération des champions locaux, lancée en partenariat avec la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI). Cette rencontre vise à identifier des solutions concrètes pour accompagner la montée en puissance de ces entreprises et renforcer leur compétitivité sur les marchés régionaux et internationaux.

Makhtar Diop rencontrera également des dirigeants de banques, des acteurs de la fintech, des fonds d'investissement, ainsi que des institutions de microfinance. L'objectif est de favoriser des synergies et de proposer des mécanismes innovants pour lever les contraintes de financement auxquelles font face les PME ivoiriennes. Une attention particulière sera accordée aux femmes entrepreneures, dont le rôle dans la dynamique économique du pays est de plus en plus déterminant.

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La visite du patron de l'IFC intervient dans un contexte marqué par la montée en puissance du portefeuille de l'institution en Côte d'Ivoire, qui constitue aujourd'hui le plus important dans l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Au cours des cinq dernières années, plus de 2,7 milliards de dollars ont été investis et mobilisés pour soutenir le développement du secteur privé et la création d'emplois.

Économiste chevronné, Makhtar Diop dispose d'une riche expérience au sein des institutions financières internationales et des gouvernements. Ancien vice-président de la Banque mondiale pour les infrastructures et pour la région Afrique, il a piloté des programmes majeurs visant à améliorer l'accès à l'énergie, promouvoir l'innovation et soutenir l'entrepreneuriat sur le continent. Il a également occupé les fonctions de ministre de l'Économie et des Finances du Sénégal, contribuant à des réformes structurantes en faveur de la croissance.

À travers cette visite, l'IFC réaffirme sa volonté de soutenir une croissance inclusive, résiliente et durable en Côte d'Ivoire. En misant sur le secteur privé, les champions locaux et l'innovation, l'institution entend contribuer efficacement à la réussite du PND 2026-2030 et à l'amélioration des conditions de vie des populations.