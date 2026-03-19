Cote d'Ivoire: Vaccination au pays - Sept véhicules flambant neufs pour améliorer la supervision

Dans le cadre du renforcement du Programme élargi de vaccination (Pev), le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N'Gou Dimba, a procédé à la remise officielle de sept véhicules pour l'amélioration de la supervision des activités de vaccination dans les districts sanitaires les plus éloignés. La cérémonie s'est tenue le mercredi 18 mars 2026, au siège du Pev, sis à Treichville.

Concrètement, ces outils mobiles faciliteront le suivi de la distribution des vaccins et accroîtront l'accès des populations aux services de vaccination dans les districts sanitaires de Buyo, Dianra, Guéyo, Kaniasso, Issia, Tengrela et Zuénoula. Au dire du ministre de la Santé, Pierre N'Gou Dimba, cette initiative permettra de renforcer durablement les moyens opérationnels des districts et d'améliorer la performance globale des activités vaccinales, contribuant ainsi à la protection des enfants sur tout le territoire ivoirien contre les maladies évitables par la vaccination.

« Messieurs les responsables des districts sanitaires, ces véhicules vous engagent à plus de présence sur le terrain, non pas pour porter des bagages qui n'ont rien à voir avec la santé, mais pour assurer la supervision. Je veillerai... », a-t-il prévenu, avant d'encourager à une utilisation judicieuse de ces engins de travail.

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Le ministre Pierre Dimba n'a pas manqué de saluer l'apport important des partenaires grâce à qui cette action a été possible, notamment Gavi, l'Alliance du vaccin pour son soutien financier et l'Unicef pour son assistance technique. Pour terminer, il a rappelé que le grand rattrapage (Big Catch-Up) est en cours depuis février 2026. À ce jour, plus de 2 520 272 doses ont été administrées aux enfants de 0 à 5 ans, dont 606 900 doses à Abidjan, soit 24 % du total national.

Il convient par ailleurs de préciser qu'à cette cérémonie, le ministre a également procédé à la remise du premier camion de mammographie mobile public pour la lutte contre le cancer du sein. Des actions qui traduisent la volonté du gouvernement ivoirien d'intensifier sa politique de « santé pour tous ».