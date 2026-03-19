Cote d'Ivoire: Bouaké/Conseil municipal - L'inauguration du grand marché se prépare

Les conseillers municipaux ont adopté le budget primitif de l'exercice en cours, à l'Hôtel de ville, lors de la deuxième session de l'année.

Mélombé Fofana, 7e adjoint au maire de la commune de Bouaké, a présidé, le 14 mars, à la salle de réunion de l'Hôtel de ville, la 2e session annuelle du conseil municipal. Il a annoncé l'ouverture officielle du grand marché pour cette année. Il a révélé que Amadou Koné, le maire, et les conseillers municipaux entendent faire de l'événement une réussite.

« Le grand marché est pratiquement achevé. Les magasins seront attribués aux commerçants qui auront fini de payer les coûts de location. Nous les invitons les retardataires à se mettre à jour », a-t-il déclaré. Au cours de la session, les conseillers municipaux ont adopté le budget primitif de l'exercice en cours, qui s'élève à 11 165 776 000 Fcfa. Un budget de deux milliards de Fcfa relatif aux recettes propres a été également adopté.

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Selon Mélombé Fofana, « le maire Amadou Koné et le conseil municipal seront jugés, au terme de leur mandat, à travers les investissements effectués. Par conséquent, il a décidé qu'une bonne partie du budget soit consacré à des investissements structurants, qui vont changer le quotidien des populations ».

Il a fait part des deux projets majeurs à réaliser : la construction d'une nouvelle gare routière et la réhabilitation de l'hôtel harmattan. Le compte administratif, après examen, a obtenu le quitus de l'ensemble des conseillers municipaux. Signe de la bonne gestion des ressources financières de la commune au titre de l'exercice 2025. Vanié Bi Trazié Jean-François, secrétaire général de préfecture de Bouaké, a présidé la session.