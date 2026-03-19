Cote d'Ivoire: Le pays et l'Espagne renforcent leur coopération bilatérale

Le ministre des Sports, Adjé Silas Metch, a accordé, ce jeudi 19 mars 2026, une audience à l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire, Son Excellence Guillermo Merin Gorbea.

Au cœur des échanges : le renforcement de la coopération sportive entre les deux pays, à travers la mise en place d'un mémorandum d'entente. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de consolidation des relations bilatérales, avec en ligne de mire la structuration d'un cadre formel de collaboration dans le domaine du sport. Le projet de mémorandum en discussion devrait permettre de définir les axes prioritaires de coopération, notamment en matière de formation, d'échanges d'expertise et de développement des talents.

Au cours de l'audience, le diplomate espagnol a exprimé la volonté de son pays d'accompagner la Côte d'Ivoire dans son développement, en particulier dans le secteur sportif. Il a également saisi l'occasion pour adresser ses félicitations au ministre Adjé Silas Metch pour sa nomination au sein du gouvernement Mambé II, avant de saluer les potentialités sportives ivoiriennes.

« La Côte d'Ivoire est un pays de sport, riche en talents, à l'image de l'Espagne. Ce socle commun constitue un atout majeur pour bâtir une coopération dynamique et mutuellement bénéfique », a souligné l'ambassadeur Guillermo Merin Gorbea.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En retour, le ministre des Sports s'est réjoui de l'intérêt manifesté par l'Espagne et a réaffirmé l'engagement du gouvernement ivoirien à renforcer les liens d'amitié et de partenariat avec ce pays européen. Il a insisté sur l'importance du sport comme levier de développement, de cohésion sociale et de rayonnement international. Cette audience marque ainsi une étape importante vers la formalisation d'un partenariat stratégique entre Abidjan et Madrid, au service du développement du sport et de la jeunesse.