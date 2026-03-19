Cote d'Ivoire: Fête du Ramadan 2026 - Les journaux ivoiriens suspendent leur parution vendredi et samedi

Le Groupement des Éditeurs de Presse de Côte d'Ivoire (GEPCI) a annoncé, dans un communiqué publié ce jeudi 19 mars 2026, qu'aucun journal ne paraîtra les vendredi 20 et samedi 21 mars 2026 en raison de la célébration de la fête du Ramadan.

Cette suspension exceptionnelle de la parution concerne tous les titres de presse écrite et s'inscrit dans la volonté de permettre aux travailleurs des entreprises de presse de célébrer la fête dans de bonnes conditions, en toute sérénité. Dans son communiqué, le Bureau Exécutif du GEPCI précise que la parution des journaux reprendra normalement le lundi 23 mars 2026, invitant le public à prendre note de cette mesure. Le président du GEPCI, André Ouohi, au nom du Bureau exécutif, a remercié les lecteurs et consommateurs de presse pour leur compréhension et leur souhaite, à toutes et à tous, une excellente fête du Ramadan.

Cette initiative traduit l'attention portée par les acteurs de la presse ivoirienne à la qualité de vie de leurs employés, tout en affirmant le respect des valeurs culturelles et religieuses dans le pays. Ainsi, les abonnés et lecteurs devront patienter jusqu'au lundi 23 mars pour retrouver leurs titres favoris, tandis que les équipes de rédaction profiteront de ce temps pour célébrer l'événement avec leurs familles et proches. Le GEPCI rappelle que cette pause exceptionnelle est une pratique courante lors des grandes fêtes religieuses et constitue une manière de concilier respect des traditions et organisation professionnelle.