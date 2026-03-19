Maroc: La guerre des récits

Les plus grands conflits de notre époque ne naissent pas seulement d'intérêts opposés, mais d'histoires que chacun croit être la seule vérité. Dans un monde de plus en plus fragmenté, les conflits naissent souvent de récits qui s'opposent et s'excluent. Pourtant, l'histoire montre que les plus grands leaders ne cherchent pas à faire triompher un camp contre un autre. Ils créent une histoire plus vaste capable d'intégrer les aspirations des deux parties et d'orienter l'énergie du conflit vers un avenir partagé.

La polarisation est devenue l'un des phénomènes les plus marquants de notre époque. Elle traverse les sociétés, les organisations et parfois même les individus. Partout, les positions se durcissent, les camps se forment et les récits s'opposent. Une énergie considérable, intellectuelle, émotionnelle et matérielle, se trouve ainsi consommée dans des affrontements qui auraient pu être orientés vers le développement humain, qu'il soit mondial, régional, national ou individuel.

Pourtant, derrière chaque pôle se cache souvent une intention légitime, portée par un récit différent du monde. Lorsque ces récits deviennent exclusifs et cessent de reconnaître la part de vérité de l'autre, la polarisation se transforme en piège: celui d'une pensée binaire qui enferme l'intelligence collective dans l'opposition plutôt que dans la création.

C'est précisément ici que se révèle le rôle du leadership. Le véritable leader ne se contente pas de choisir un camp. Il perçoit les intentions derrière les deux pôles et travaille à les intégrer dans une direction commune. Par le storytelling, il transforme deux récits opposés en une histoire plus vaste capable d'englober les rôles des deux parties. C'est dans cette capacité à dépasser la polarité et à créer un récit partagé que réside l'un des leviers les plus puissants du leadership contemporain. L'histoire de l'humanité est riche en leçons.

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Comment la Chine a pu dépasser les pièges de la polarisation idéologique

L'expérience de la Chine constitue une illustration particulièrement éclairante de la manière dont un leadership stratégique peut dépasser les pièges de la polarisation idéologique. Pendant longtemps, le débat mondial a opposé deux modèles présentés comme irréconciliables: d'un côté le socialisme, fondé sur la planification et le rôle central de l'Etat, et de l'autre le libéralisme, fondé sur la dynamique du marché et l'initiative individuelle. Cette opposition a souvent été présentée comme un choix exclusif, comme si chaque société devait nécessairement s'enfermer dans l'un des deux récits.

La trajectoire chinoise a montré qu'un autre chemin était possible. A la fin des années 1970, sous l'impulsion de Deng Xiaoping, la Chine entreprend une transformation qui va progressivement redéfinir son modèle de développement. Plutôt que de rester prisonnière de l'opposition idéologique entre socialisme et capitalisme, la Chine choisit d'en intégrer certains mécanismes dans une architecture politique et stratégique propre.

Deng Xiaoping résumera cette approche par une formule devenue célèbre : «Peu importe que le chat soit noir ou blanc, pourvu qu'il attrape les souris». Derrière cette phrase se trouvait une intuition profonde : le développement ne devait pas être prisonnier d'un récit idéologique rigide, mais guidé par l'efficacité, l'apprentissage et l'adaptation.

C'est dans cet esprit que furent lancées les premières réformes économiques et l'ouverture progressive au monde. Les zones économiques spéciales, l'encouragement à l'investissement, l'introduction de mécanismes de marché et l'intégration dans le commerce international ont permis de mobiliser la dynamique entrepreneuriale et l'efficacité du marché.

.Cette capacité à intégrer deux récits souvent présentés comme incompatibles a permis de mobiliser une énergie de développement considérable. En quelques décennies, la Chine est passée d'une économie majoritairement rurale à l'une des principales puissances industrielles et technologiques du monde.

Comment l'Afrique du Sud a pu sortir d'une polarisation profonde

L'expérience sud-africaine illustre de manière particulièrement éloquente comment le leadership peut transformer une polarisation profonde en projet collectif. Lorsque Nelson Mandela devient président en 1994, l'Afrique du Sud sort de plusieurs décennies d'apartheid et se trouve enfermée entre deux récits opposés.

Pour la majorité noire, l'histoire est celle d'une longue injustice, faite d'oppression et d'exclusion. Pour de nombreux citoyens blancs, elle est marquée par la peur de perdre leur place et leur sécurité dans un pays en pleine transformation. Deux récits. Un seul pays.

Mandela comprend alors une réalité que beaucoup de dirigeants ignorent: si le récit national reste prisonnier de cette polarité, les réformes politiques ne suffiront pas à prévenir la violence. Les institutions peuvent organiser une transition, mais elles ne peuvent pas, à elles seules, réconcilier des imaginaires opposés. Il choisit donc de commencer par quelque chose de plus profond: transformer l'histoire que le pays se raconte à lui-même. Au lieu d'un récit de revanche, il propose un récit de réconciliation. Il affirme que l'Afrique du Sud peut devenir un pays où d'anciens adversaires sont capables de construire ensemble un avenir commun.

C'est dans cet esprit que sera créée la Truth and Reconciliation Commission, présidée par Desmond Tutu. Plutôt que d'effacer le passé, la commission invite victimes et auteurs de violences à témoigner publiquement. La douleur n'est pas effacée. Mais elle est transformée en mémoire collective.

L'expérience sud-africaine montre ainsi qu'au coeur des situations les plus polarisées, le rôle du leader n'est pas de faire triompher un récit contre un autre, mais de créer une histoire plus vaste capable d'intégrer les aspirations des deux parties et d'ouvrir un horizon commun.

Lorsque chacun défend son récit, sa version des faits

Le mécanisme de la polarisation ne se limite pas aux sociétés ou aux systèmes politiques. Il se manifeste également, de manière parfois tout aussi intense, dans les relations interpersonnelles. Dans les relations professionnelles, familiales ou amicales, les conflits naissent souvent d'une opposition de perceptions. Chacun défend son récit, sa version des faits, sa manière d'interpréter la situation. Très vite, les positions se rigidifient, et ce qui aurait pu être une divergence ponctuelle se transforme en confrontation durable.

Pourtant, dans la majorité des cas, chaque partie agit à partir d'une intention qu'elle juge légitime. Le problème ne réside pas toujours dans les intentions elles-mêmes, mais dans l'incapacité à percevoir celles de l'autre. C'est précisément pour dépasser ce piège que figure la technique bien connue des trois positions perceptuelles, largement utilisée dans les approches de communication et de développement personnel.

Cette méthode invite à observer une situation à partir de trois perspectives distinctes. La première position consiste à voir la situation depuis son propre point de vue. La deuxième position consiste à adopter le point de vue de l'autre personne. La troisième position introduit un regard plus large : celui d'un observateur extérieur capable de percevoir simultanément les deux perspectives et la dynamique relationnelle qui les relie.

Ce changement de perspective permet de dépasser la logique du « qui a raison » pour explorer une question plus constructive: quelles sont les intentions légitimes présentes dans les deux positions, et comment peuvent-elles être intégrées dans une solution commune ?

Une métaphore puissante de la nature

La nature elle-même semble nous offrir une métaphore puissante pour comprendre comment dépasser la polarisation. L'être humain possède deux yeux capables de regarder le monde sous deux angles légèrement différents. Pris séparément, chacun de ces regards ne fournit qu'une image partielle de la réalité. Mais lorsque le cerveau parvient à combiner ces deux perspectives, il produit une nouvelle dimension : la profondeur.

Cette capacité, que l'on appelle la vision stéréoscopique, permet de percevoir le relief, la distance et la structure du monde qui nous entoure. Les cartographes et les spécialistes de l'imagerie l'utilisent d'ailleurs pour reconstituer le relief d'un territoire à partir de deux images prises sous des angles différents. Ce n'est qu'en superposant ces deux points de vue que la troisième dimension apparaît.

La polarisation fonctionne souvent comme si l'on fermait l'un de ses yeux. Chaque camp observe la réalité depuis son propre angle et considère cette perspective comme la seule valable. Le résultat est une vision plate du monde, réduite à une seule dimension. Les positions deviennent rigides, et la complexité de la situation disparaît derrière des oppositions simplifiées.

Dans cette logique, le rôle du leadership consiste précisément à créer cette « troisième dimension » du sens. Le leader n'est pas seulement celui qui adopte une position. Il est celui qui parvient à regarder la réalité avec les deux yeux à la fois: celui de son propre camp et celui de l'autre.

Reconnaître les vérités partielles portées par chaque pôle et les intégrer dans une histoire plus large

Le véritable leadership ne consiste pas à choisir un camp pour faire triompher un récit contre un autre. Il consiste à reconnaître les vérités partielles portées par chaque pôle et à les intégrer dans une histoire plus large. Une histoire capable de donner à chacun une place, un rôle et une perspective d'avenir commun. C'est dans cette capacité narrative que réside l'une des formes les plus élevées du leadership: transformer des récits adverses en une vision partagée.

Dans un monde marqué par des tensions profondes, qu'elles soient politiques, sociales ou géopolitiques, cette compétence devient essentielle. Le conflit au Proche-Orient, par exemple, illustre tragiquement les conséquences d'une polarisation où deux récits historiques puissants se font face sans parvenir à se rencontrer. Le défi du leadership, dans un tel contexte, n'est pas d'effacer les histoires ni de nier les souffrances. Il est de faire émerger un récit plus vaste dans lequel les deux peuples peuvent reconnaître leur humanité commune et imaginer un futur partagé.

Abderrazak Hamzaoui Car l'histoire nous enseigne une leçon essentielle: les sociétés progressent rarement lorsque l'un des récits écrase l'autre. Elles avancent lorsque des leaders parviennent à transformer la polarisation en une nouvelle histoire capable d'unir ce qui semblait irréconciliable. Et c'est souvent dans cette capacité à créer un récit commun que se joue la frontière invisible entre le conflit et la paix, entre la division et le destin partagé.

Le véritable leader n'est pas celui qui choisit un camp dans la guerre des récits. C'est celui qui écrit l'histoire capable de les contenir tous les deux.