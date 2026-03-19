Maroc: Hausse des prix des hydrocarbures - Ouverture à partir du 20 mars du dépôt des demandes de bénéfice du soutien exceptionnel aux professionnels du transport routier

Les professionnels du transport routier de marchandises et de personnes peuvent déposer à partir du vendredi 20 mars leurs demandes pour bénéficier du soutien exceptionnel mis en place ce jour par le gouvernement, compte tenu de la forte hausse des prix du pétrole sur les marchés internationaux et de son impact sur les prix des carburants à l'échelle nationale, a annoncé mardi le ministère du Transport et de la Logistique.

En lien avec l'aspect procédural de cette nouvelle opération, similaire à celle mise en place par le gouvernement en mars 2022, les professionnels du secteur du transport routier peuvent, à partir du vendredi 20 mars 2026, accéder à la plateforme numérique: https://mouakaba.transport.gov.ma, afin de déposer leurs demandes de bénéfice du soutien et d'en assurer le suivi en ligne, selon le même mécanisme ayant démontré son efficacité dans la gestion des opérations précédentes et garantissant l'acheminement des aides aux professionnels concernés dans les délais requis, indique le ministère dans un communiqué.

Les services du ministère du Transport et de la Logistique, aux niveaux local et central, restent disposés à fournir les éclaircissements nécessaires relatifs à cette opération, conclut la même source.