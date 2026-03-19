Afrique: Finale de la CAN-Maroc 2025 - Célébration d'une justice enfin rendue

La décision historique du jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF), déclarant le Sénégal forfait lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2025) et homologuant le résultat sur le score de (3-0) en faveur du Maroc, est tombée, nette et implacable. Et dans les villes du Royaume, notamment à Rabat, Ville Lumière, elle a résonné comme une seule voix: Justice est rendue.

C'était une finale marquée par une infraction au règlement, suivie d'une attente pesante, d'une tension suspendue. Puis, en un instant, tout s'est libéré. Dès l'annonce de la décision du jury d'appel de la CAF, une ambiance de joie s'est emparée de la ville : les klaxons ont retenti comme des cris longtemps contenus, les drapeaux ont envahi la nuit, et les autres villes du Royaume se sont levées d'un seul élan et d'un même souffle, et ont exprimé une même fierté.

Car cette victoire ne se discute pas. Elle s'impose. Elle rétablit l'équilibre et permet au Maroc de retrouver sa place incontestable au sommet du football africain.

Dans les rues de Rabat, ce n'est pas seulement de la joie. C'est un soulagement longtemps attendu, une émotion profonde, presque solennelle. Des regards levés, des sourires éloquents, des voix qui répètent sans le dire: C'est mérité.

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Dans ce sens, Adam, jeune passionné des Lions de l'Atlas, a souligné que cette décision a rendu justice à l'équipe nationale de manière évidente et a confirmé, sans ambages, que le respect des règlements demeure le fondement de toute compétition sportive intègre.

Brandissant le drapeau national, il a déclaré à la MAP : "Aujourd'hui, nous ne célébrons pas uniquement une victoire, mais également le triomphe de la justice sportive, ce qui renforce notre confiance dans les instances du football africain et confère davantage de crédibilité aux différentes compétitions continentales".

De son côté, Hicham a affirmé que ce sacre revêt une saveur toute particulière et singulière, dans la mesure où il s'inscrit dans le respect du droit et son application rigoureuse, consacrant, ainsi, les valeurs du fair-play et offrant une image positive du football africain.

Pour Fatima, cette décision de la CAF contribue à ancrer une culture de discipline tant chez les joueurs que chez les supporters, faisant du sport un espace de promotion des valeurs de respect, de tolérance et de concurrence loyale.

Tout au long de la CAN 2025, les Lions de l'Atlas ont rugi sur le terrain. Dans le coeur du peuple, leur écho a été immense. Car au-delà du jeu, au-delà du score, il est des moments rares où s'impose l'évidence de rendre à chacun ce qui lui est dû.

Et en cette nuit ramadanesque de mardi, les Marocains n'ont pas seulement célébré une victoire, mais aussi une vérité longtemps attendue et une justice enfin rendue.