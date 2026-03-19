Maroc: La bibliothèque Al-Haïbalti à Dakhla - Un phare du savoir et du patrimoine manuscrit

La bibliothèque Al Haïbalti, située à Dakhla, s'impose comme l'un des principaux repères culturels et scientifiques. Depuis de longues décennies, elle rayonne en tant que véritable phare du savoir, faisant figure de référence en matière de patrimoine manuscrit et d'histoire.

Au-delà d'un lieu de conservation d'ouvrages, cette bibliothèque constitue une mémoire vivante des habitants du Sahara marocain et de leur profond attachement au savoir, au fiqh malikite, au soufisme sunnite, à d'Institution l'Imarat Al-Mouminine, ainsi qu'à l'histoire, à la poésie et à la littérature.

Dans une déclaration à la MAP, le responsable de la bibliothèque, Mohamed Mahmoud Haïbalti, est revenu sur l'histoire de ce temple du savoir, les circonstances de sa création, son évolution à travers les générations, ainsi que sur sa mission scientifique et culturelle et la richesse de son fonds documentaire.

Il a ainsi mis en avant l'héritage scientifique de la famille fondatrice, qui a su préserver ce patrimoine pour en faire aujourd'hui un centre de rayonnement intellectuel et une référence pour les chercheurs.

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Selon lui, la création de la bibliothèque remonte à son grand-père, Cheikh Mohammed Habib Allah Ben Haïbalti, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, précisant que la famille est reconnue pour son héritage scientifique s'étendant sur plusieurs siècles.

Il a ajouté que son père, Cheikh Mohammed Abdelkader Haïbalti, né en 1910, a grandi dans un environnement imprégné de savoir avant de devenir lui-même un érudit reconnu, marquant ainsi une deuxième étape dans le développement de la bibliothèque.

Depuis sa création, a-t-il poursuivi, la bibliothèque s'est consacrée à l'enseignement et à la diffusion du savoir, en accueillant les apprenants et en leur transmettant généreusement les connaissances, dans un esprit de devoir religieux, moral et social auquel la famille est restée fidèle au fil des générations.

M. Haïbalti a également souligné qu'elle constitue un véritable repère culturel, abritant des milliers de manuscrits et d'ouvrages précieux dans divers domaines tels que le fiqh sunnite, les sciences religieuses, la littérature et l'histoire, en particulier celle du Maroc.

La bibliothèque conserve aussi d'importantes archives judiciaires et historiques. En effet, la famille était connue pour avoir exercé la fonction de juge, son père ayant occupé ce poste pendant d'un demi-siècle. Ce fonds comprend plus de dix mille documents d'une grande valeur historique et scientifique.

Par ailleurs, elle abrite d'anciens exemplaires manuscrits du Saint Coran, dont l'un remonte à plus de trois siècles. La bibliothèque renferme aussi les contributions scientifiques de Cheikh Mohammed Abdelkader Haïbalti, savant versé dans diverses sciences religieuses et figure du soufisme sunnite authentique.

Il a laissé un important recueil de poésie comprenant environ 2.400 poèmes consacrés à la louange de Dieu, ainsi que plusieurs autres dédiés au Prophète Sidna Mohammed, en plus de compositions portant sur les vertus du mois de Ramadan.

Il a également signé plusieurs ouvrages scientifiques, dont un poème didactique sur la justice d'environ 1700 vers, rédigé en 1954, ainsi que des écrits sur le droit successoral.

Concernant son rôle actuel, M. Haïbalti a indiqué que la bibliothèque constitue un centre scientifique de référence et une destination privilégiée pour les étudiants et les chercheurs de divers horizons.

Dans ce sens, il a fait savoir que des conventions de partenariat ont été signées avec, entre autres, les universités Mohammed V, Abdelmalek Essaâdi, Ibn Tofaïl, Ibn Zohr et Cadi Ayyad, afin d'accueillir des étudiants en master et en doctorat et d'accompagner leurs travaux de recherche.

Il a précisé que la bibliothèque met à leur disposition les moyens et ressources nécessaires à la réalisation de leurs recherches et thèses, tout en restant ouverte en permanence et en accueillant régulièrement des activités scientifiques et culturelles.

Sur le plan spirituel, la bibliothèque organise tout au long de l'année des lectures complètes du Coran, un rythme qui s'intensifie durant le mois du jeûne avec une lecture intégrale chaque nuit.

Par ailleurs, M. Haïbalti a mis en exergue l'attachement de la bibliothèque à préserver le lien matériel avec les livres et les manuscrits, malgré la disponibilité du contenu numérique, convaincue de la richesse qu'ils recèlent.

Dans ce sens, il a appelé à un usage réfléchi des technologies, permettant de tirer parti de leurs apports tout en préservant ce précieux héritage culturel et scientifique.

A l'heure où les transformations numériques s'accélèrent, la bibliothèque Al Haïbalti de Dakhla demeure donc un témoin de la valeur du livre et du manuscrit, une gardienne de la mémoire scientifique du Sahara marocain et une destination privilégiée pour les passionnés de savoir et de patrimoine.