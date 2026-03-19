Maroc: Le Festival de Málaga confirme son attractivité avec une fréquentation en progression - Le pays à l'honneur

Le Festival du cinéma en espagnol de Málaga a clôturé sa 29e édition sur une hausse de 3,5% de la fréquentation, totalisant près de 111.000 spectateurs et participants, confirmant ainsi son attractivité et son statut de rendez-vous majeur du cinéma espagnol, selon les organisateurs.

L'événement, organisé du 6 au 15 mars, a également renforcé son rayonnement international, avec la participation de professionnels issus de 61 pays, et a généré des recettes avoisinant 360.000 euros, en progression par rapport à l'édition précédente.

Au total, 263 films ont été programmés, en plus de nombreuses activités parallèles, dont le concert de clôture de Luz Casal, une exposition photographique consacrée à la rue Larios et plusieurs rencontres professionnelles.

Lors de cette édition, le Maroc a été mis à l'honneur avec la projection du long métrage Calle Málaga de la réalisatrice marocaine Maryam Touzani, présenté en ouverture au Théâtre Cervantes en présence de plusieurs personnalités politiques, culturelles et médiatiques.

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La sélection officielle comprenait notamment Después de Kim de la réalisatrice espagnole Ángeles González-Sinde, El corazón del lobo du cinéaste péruvien Francisco J. Lombardi, Altas capacidades de Víctor García León, ainsi que La mujer de la fila de l'Argentin Benjamín Ávila.

Le festival a également rendu hommage au réalisateur péruvien Francisco J. Lombardi en lui décernant le Prix Rétrospective de cette édition.

Côté palmarès, la Biznaga de Oro du meilleur film espagnol est revenue à "Yo no moriré de amor" de Marta Matute, tandis que "El jardín que soñamos" du Mexicain Joaquín del Paso a remporté la Biznaga de Oro du meilleur film ibéro-américain, en plus du prix de la meilleure réalisation.

Le prix spécial du jury et celui du meilleur scénario ont été attribués à "Iván & Hadoum" de Ian de la Rosa. La prochaine édition se tiendra du 26 février au 7 mars 2027.