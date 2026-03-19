Maroc: Le CCM lance un appel à projets destiné aux producteurs et réalisateurs marocains spécialisés dans l'animation

Le Centre cinématographique marocain (CCM) a lancé un appel à projets destiné aux producteurs et réalisateurs marocains spécialisés dans l'animation, dans le cadre de la participation du Royaume au Marché international du film d'animation d'Annecy (MIFA), prévu du 23 au 26 juin à Annecy (France).

Cet appel vise à identifier et accompagner des projets marocains de films d'animation en leur offrant l'opportunité de participer à une session de pitch organisée dans le cadre du MIFA, un espace privilégié de rencontre entre créateurs, producteurs, distributeurs et partenaires internationaux de l'industrie de l'animation, précise le CCM dans un communiqué.

Il est ouvert aux projets d'animation relevant des catégories "Long métrage d'animation", "Court métrage d'animation" et "Série d'animation", précise la même source, soulignant que les projets peuvent se trouver à différentes étapes de développement, à condition que le porteur de projet fournisse suffisamment d'éléments dans son dossier de candidature.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les candidats devront soumettre un dossier complet du projet sous la forme d'un PDF unique, comprenant : logline, synopsis, note d'intention, fiche technique et équipe, traitement, note de direction artistique, storyboard (si disponible), visuels du projet et note de production (si applicable).

Un comité de sélection retiendra cinq projets. ll sera composé de personnalités reconnues pour leur expertise et leur expérience dans les domaines de l'animation, de la production cinématographique, de l'écriture scénaristique ou de la diffusion.

Outre les critères d'éligibilité, la sélection se fondera notamment sur la qualité et la cohérence du dossier de candidature, la qualité artistique, la faisabilité et le potentiel international du projet. Les porteurs des projets sélectionnés auront l'opportunité de présenter leur projet lors d'une session de pitch dans le cadre du MIFA. Le pitch devra être présenté en français.

Les dossiers de candidature doivent être soumis, au plus tard le 5 avril à minuit, en un seul fichier via le formulaire en ligne accessible à l'adresse "https://forms.office.com/r/Xzsp6x3sYb". Ce lien est également consultable sur le site officiel du CCM.

Bouillon de culture

Festival

Le film "Rue Malaga" de Maryam Touzani représentera le cinéma marocain à la 16e édition du Festival du cinéma arabe de Malmö, en Suède (10-16 avril), alors que la critique Jihane Bougrine fera partie du jury.

"Rue Malaga" concourt dans la sélection officielle des longs métrages de fiction aux côtés de 10 autres films. La programmation de cette édition comprend au total 39 films, dont 22 longs métrages et 17 courts métrages, issus de 14 pays arabes.

Ces productions seront en lice dans les catégories "longs métrages de fiction", "longs métrages documentaires" et "courts métrages". S'y ajoutent deux films dans la section "Nuits arabes", un film en projection spéciale, deux destinés aux écoles, cinq dans le programme "Swedish Voices" outre un film dans la section "cinéma familial".

Jihane Bougrine représentera le Maroc dans le jury des longs métrages de fiction, qui comprend également le réalisateur égyptien Yousry Nasrallah, l'actrice tunisienne Aïcha Ben Ahmed, le producteur saoudien Ayman Jamal et l'acteur algérien Hassan Kachach.

Scénarios

L'Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM) organise, du 1er au 5 juin à Rabat, une session de formation en écriture de scénarios en langue amazighe, encadrée par le réalisateur, scénariste et nouvelliste Hicham Lasri.

Les participants devront remplir nombre de conditions, notamment une expérience dans l'écriture de scénarios et avoir un projet de préparation d'un projet de scénario en cours, indique un communiqué de l'Institut.

Le dossier de candidature doit comprendre une demande adressée au recteur de l'IRCAM, un curriculum vitae, une photocopie de la carte d'identité nationale, une lettre de motivation et un résumé du projet de scénario. L'Institut désignera une commission de sélection qui examinera les dossiers et annoncera les noms des candidats retenus.

Les dossiers doivent être déposés au bureau d'ordre de l'IRCAM ou envoyés par voie postale au recteur avant le 30 avril.

Film

Le long métrage marocain "Annatto" a été projeté, lundi au Centre culturel français de Cotonou, dans le cadre des activités du mois de la Francophonie au Bénin 2026.

Projeté à l'initiative du l'ambassade du Maroc au Bénin, en coordination avec le Centre cinématographique marocain (CCM), Annatto, réalisé en 2022 par Fatima Boubakdi, est un film dramatique explorant des thématiques telles que l'amour et l'identité.

Ce long métrage, qui a remporté de nombreux prix africains et internationaux, met remarquablement en scène l'histoire d'une Sénégalaise mariée à un commerçant marocain dans les années 1940, transcendant les règles et traditions culturelles et sociales de l'époque.

Ainsi, le public composé de plusieurs personnalités diplomatiques, politiques et culturelles ainsi que de cinéphiles, a eu droit à deux heures d'art visuel accompli, avec une interprétation de haut niveau et une direction de bonne facture, traduisant ainsi le degré de maturité atteint ces dernières années par l'industrie cinématographique marocaine, tant en quantité qu'en qualité, souligne l'ambassade du Royaume à Cotonou, dans un communiqué.

A l'issue de cette projection, une minute de silence a été observée par le public présent en hommage à la mémoire de l'invité de la dernière édition de 2025, le cinéaste et producteur marocain Mohamed Ahd Bensouda, réalisateur du film "Les divorcées de Casablanca", décédé récemment.