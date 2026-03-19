Maroc: 'Porte Bagage' d'Abdelkarim El-Fassi sacré meilleur film au Festival de Bergamo

Le long métrage "Porte Bagage" du réalisateur Abdelkarim El-Fassi a remporté le premier prix de la 44e édition du Bergamo Film Meeting (Italie), qui s'est déroulée du 7 au 15 mars, a annoncé le Centre cinématographique marocain (CCM).

Ce film, présenté dans la section "Panorama du cinéma marocain" lors de la 22e édition du Festival international du film de Marrakech, a concouru devant un jury international parmi une sélection de sept films illustrant, selon les choix traditionnels du prestigieux Bergamo Film Meeting, des orientations stylistiques originales portées par de jeunes cinéastes.

D'une durée de 104 minutes, le long métrage met en scène Ahlaam Teghadouini, Mahjoub Benmoussa et Mohammed Chaara. Il raconte l'histoire de Noor, qui vit avec son père, Musa, dont elle prend soin au quotidien en raison de sa maladie chronique. Alors qu'elle rêve de devenir chef cuisinière à Paris, Noor se retrouve confrontée à un dilemme entre la réalisation de son rêve et ses responsabilités familiales.

Musa exprime son souhait de retourner au Maroc. D'abord sceptique, Noor envisage cette solution: aider son père à émigrer tout en poursuivant son rêve d'une vie indépendante. Le film propose ainsi un drame familial complexe et chargé émotionnellement, ancré dans l'authenticité et porteur d'une profonde dimension sociale".

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"Porte Bagage" constitue la première expérience de long métrage narratif d'Abdelkarim El-Fassi, après avoir réalisé, en collaboration avec sa soeur et productrice Asma El-Fassi, plusieurs documentaires.