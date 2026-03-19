Sénégal: Décision du jury d'appel de la CAF - La FSF donne officiellement mandat à ses avocats pour saisir le TAS

Dakar — Le comité exécutif (COMEX) de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a donné, jeudi, un "mandat officiel et urgent" aux avocats de l'instance dirigeante du football national pour saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne, afin d'obtenir l'annulation de la décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF) retirant la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 au Sénégal et déclarant le Maroc vainqueur.

Le Sénégal avait battu le Maroc 1-0 en finale, le 18 janvier, lors d'un match marqué par le refus des joueurs sénégalais de jouer après l'obtention d'un penalty dans le temps additionnel, alors que le score était toujours de 0-0. Après une interruption de quelques minutes, les joueurs sénégalais sont finalement revenus sur le terrain et le penalty de Brahim Diaz a été arrêté avant que Pape Guèye n'inscrive le but de la victoire en prolongation. La jury d'appel de la CAF, statuant sur un recours du Maroc, a retiré, deux mois après la finale de Rabat, le titre de champion d'Afrique au Sénégal pour l'attribuer au Maroc (forfait 3-0 sur tapis vert).

Dans une résolution lue par Moussa Mbaye, le comité exécutif de la FSF annonce qu'il usera de "tous les moyens légaux, institutionnels et juridictionnels possibles pour faire valoir ses droits et rétablir l'équité sportive". Le comité exécutif de la FSF dit rejeter, avec la plus grande fermeté, la décision "inique" du jury d'appel de la CAF notifiée le 17 mars 2026. La Fédération sénégalaise de football réaffirme "sans équivoque" que l'Équipe nationale du Sénégal est "l'unique et véritable vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, un titre acquis de droit sur le terrain".

Elle dénonce vigoureusement la "répression subie" par des supporters sénégalais arrêtés au Maroc et continuera d'user de tous les moyens légaux aux fins d'obtenir leur libération dans les plus brefs délais.

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