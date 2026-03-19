Afrique: Abdoulaye Fall - 'Sur le plan strict du droit, nous ne pouvons pas perdre la CAN 2025 sur tapis vert'

Dakar — Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, a dit jeudi sa conviction que du point vue strict du droit, le titre de champion d'Afrique remporté par le Sénégal le 18 janvier dernier ne peut lui être retiré.

"Nous sommes convaincus que sur le plan du droit, le Sénégal ne peut pas perdre ce match sur tapis vert. Ce titre ne peut pas nous être retiré", a-t-il dit lors d'un point de presse. Le Sénégal avait battu le Maroc 1-0 en finale, le 18 janvier, lors d'un match marqué par le refus des joueurs sénégalais de jouer après l'obtention d'un penalty jugé litigieux dans le temps additionnel, alors que le score était toujours de 0-0. Après une interruption de quelques minutes, les joueurs sénégalais sont finalement revenus sur le terrain et le penalty de Brahim Diaz a été arrêté avant que Pape Guèye n'inscrive le but de la victoire en prolongation.

La jury d'appel de la CAF, statuant sur un recours du Maroc, a retiré, deux mois après la finale de Rabat, le titre de champion d'Afrique au Sénégal pour l'attribuer au Maroc (forfait 3-0 sur tapis vert). Dans une résolution rendue publique jeudi, le comité exécutif (COMEX) de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a donné un "mandat officiel et urgent" aux avocats de l'instance dirigeante du football national pour saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne, afin d'obtenir l'annulation de cette décision.

La Fédération sénégalaise de football a engagé un pool d'avocats, sénégalais et africains notamment, pour défendre ses droits, a annoncé son président lors de cette rencontre avec les journalistes. Abdoulaye Fall a indiqué que la liste des membres du pool d'avocats engagés sera rendue publique dans "les prochains jours".

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Il est revenu, en détail, sur les nombreuses irrégularités enregistrées, selon lui, lors de cette finale à Rabat. Concernant les 18 supporters emprisonnés au Maroc, en lien avec les violences notées à cette occasion, il a assuré que la FSF va leur apporter "tout son soutien". "Nous nous battrons pour qu'ils soient libérés et puissent rentrer au pays", a-t-il ajouté.