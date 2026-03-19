Sénégal: Kédougou - Des poulets de chair offerts à des personnes vivant avec un handicap

Kédougou — La fédération régionale des aviculteurs de Kédougou (sud-est) a offert cent cinquante poulets de chair à plus de 100 personnes vivant avec un handicap, pour leur permettre de célébrer la fête de Korité "dans de bonnes conditions", a constaté l'APS.

"Nous avons offert des poulets cette année encore aux personnes handicapées en guise de soutien et de solidarité pour qu'elles puissent célébrer la fête de Korité dans de bonnes conditions", a déclaré Thomas Makhassouba, président de la fédération régionale des aviculteurs de Kédougou. Il s'exprimait lors d'une cérémonie de remise symbolique aux bénéficiaires, en présence des membres de la fédération régionale des aviculteurs de Kédougou.

M. Makhassouba a signalé que c'est la deuxième fois que la structure qu'il dirige déroule une initiative de ce genre, avant d'annoncer que son organisation va se rendre à Salémata et Saraya pour offrir des poulets en guise de soutien aux personnes à mobilité réduite. "Nous avons décidé d'accompagner ces mêmes personnes à Saraya et Salémata en cette période de ramadan", a-t-il dit, en remerciant les membres du bureau de sa fédération pour la réussite de cette deuxième action de solidarité en période de ramadan et de carême.

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La présidente de la section féminine de la fédération régionale des personnes vivant avec un handicap, Kadidiatou Dia, a salué cet appui qui dit-elle contribue à soulager les bénéficiaires, dans ce contexte économique difficile. Elle a fait part de la satisfaction des bénéficiaires, "en tant que mères et pères de famille. Et nous les remercions très sincèrement", a-t-elle dit, en leur souhaitant une bonne fête de l'Aïd-el-fitr.