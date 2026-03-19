Sénégal: Le maillage territorial en personnel médical, un des défis majeurs de la région de Thiès (Gouverneur)

Thiès — Le gouverneur de la région de Thiès, Saer Ndao a cité le maillage du territoire régional en personnel médical au nombre des principaux défis à relever pour une accessibilité aux services de santé par les populations de cette circonscription administrative.

Selon le gouverneur, la région de Thiès "doit être beaucoup plus maillée" en personnel de santé, en vue d'une "accessibilité de l'offre de service [de santé] pour tout le monde". Il participait mercredi à une réunion du comité régional de développement (CRD) consacrée à la Revue annuelle conjointe du Plan national de développement sanitaire et social (PNDSS) 2026, pour lister les défis du système de santé régional. Selon M. Ndao, l'accès universel aux médicaments et la "fiabilisation" des données sanitaires pour un meilleur suivi des politiques de santé sont aussi des défis à relever.

L'exposé du directeur régional de la Santé, Mama Moussa Diaw, a mis en exergue des "acquis considérables" en termes de gestion de la santé, mais également des "défis majeurs" à relever, tout comme les contraintes rencontrées au cours de l'année. Il a signalé les difficultés de prise en charge dans les structures de santé, malgré la présence d'un personnel de santé "très bien formé". "Nous avons un personnel très bien formé, mais souvent, la prise en charge au niveau des structures peut poser problème", a-t-il dit, estimant que les postes de santé ne sont "pas très accessibles".

"Nous devons respecter la pyramide sanitaire, ce qui nous permet donc d'avoir une meilleure prise en charge", a toutefois recommandé Saer Ndao. Il a demandé au directeur régional de la Santé de voir, avec l'ensemble de ses équipes, comment renforcer l'offre de santé, mais aussi garantir l'accès aux médicaments à l'ensemble des populations "jusqu'au dernier kilomètre".

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Le gouverneur a également déploré la rétention de l'information sanitaire qui, selon lui, a entrainé des problèmes en termes de complétude des données, même s'il a reconnu que des "efforts" ont été faits dans ce sens. "Je pense que cela va faciliter le monitoring qui permet une bonne gestion des données, et tout cela combiné nous permettra d'avoir une meilleure visibilité au niveau des politiques de santé", a-t-il conclu.