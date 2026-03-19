Sénégal: Touba - Serigne Mountakha Mbacké lance les travaux de rénovation de la Grande Mosquée

Touba — Le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a procédé jeudi à la pose de la première pierre marquant le lancement des travaux de rénovation de la Grande Mosquée de Touba.

Le guide religieux est arrivé peu après 13 heures à l'esplanade de l'édifice pour présider la cérémonie officielle de lancement, en présence notamment du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé. Il y avait aussi le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Balla Moussa Fofana, ainsi que son collègue des Finances et du Budget, Cheikh Diba. Le gouverneur de la région de Diourbel, Ibrahima Fall, et plusieurs notabilités religieuses, dont le porte-parole du khalife, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, ont également pris part à la cérémonie.

Dans son allocution, Serigne Mountakha Mbacké a rendu grâce à Dieu avant de saluer la mémoire et l'oeuvre de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, fondateur de la confrérie mouride. "Nous remercions tout le monde et nous nous engageons à consacrer tout ce que nous avons à Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, car tout ce que nous faisons pour lui, nous le faisons pour Dieu", a-t-il déclaré. Il a, par ailleurs, invité les disciples à redoubler d'efforts sur la voie tracée par le Cheikh, celle du salut, tout en saluant la mobilisation des membres de la famille de Cheikh Ahmadou Bamba à ses côtés.

Selon lui, ce projet s'inscrit dans le cadre de sa mission à la tête de la communauté mouride, consistant à perpétuer le legs du fondateur du mouridisme. L'entreprise Eiffage Sénégal est chargée de l'exécution des travaux à la suite d'un appel d'offres. Les travaux seront réalisés en deux phases : une phase de démolition et de reconstruction, suivie d'une phase d'extension. La première phase prévoit notamment le rehaussement du toit de la mosquée, ainsi que la reconstruction des deux minarets avant, qui passeront de 23 mètres à 40 mètres chacun.

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Il est également prévu la construction d'une extension entre les deux minarets arrière, d'une longueur de 60 mètres. Cette extension comprendra un grand bâtiment avec un sous-sol et un rez-de-chaussée dédié aux prières, a expliqué Oumar Seck, ingénieur à Eiffage Sénégal.

Le sous-sol abritera, selon lui, des commodités destinées à l'accueil d'hôtes de marque. Le directeur général de l'entreprise, Dame Sène, a assuré que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour exécuter les travaux conformément au cahier des charges. Il a indiqué que les engins et équipements requis sont déjà déployés à Touba pour le démarrage des travaux dont la durée est fixée à quatorze mois.