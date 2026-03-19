Sénégal: Guinguinéo - 25 kg de chanvre indien saisis par la Police, un individu interpellé

19 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaolack — La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Kaolack (centre) a saisi, dans la nuit de mardi à mercredi, 25 kg de chanvre indien à Gagnick, un village du département de Guinguinéo, a-t-on appris jeudi des services de communication de la Police nationale.

Selon un communiqué, cette saisie a été effectuée dans le cadre d'une opération ciblée de lutte contre la criminalité transfrontalière. "C'est précisément à 00h 55, au niveau du village de Gagnick, que les enquêteurs ont intercepté un individu suspect circulant à bord d'une moto de type +Jakarta+", explique la même source, selon laquelle la "fouille minutieuse" du véhicule et du colis transporté a permis la découverte cette quantité importante de drogue.

Le mis en cause a été immédiatement placé en position de garde à vue, d'après le communiqué. Il signale que cette opération s'inscrit dans la stratégie globale de la Police nationale visant à sécuriser les axes frontaliers et à démanteler les réseaux logistiques des trafiquants de drogue.

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