Angola: Un centre des sciences présente un rapport sur les données de l'enseignement supérieur

18 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par AB/OHA/SB

Luanda — Un rapport sur les données relatives aux établissements publics d'enseignement supérieur angolais sera présenté ce jeudi à Luanda, pour soutenir l'internationalisation de ces institutions et la gestion de leurs données de performance académique et scientifique.

Le rapport sera présenté par le Centre des sciences de Luanda (CCL), dans le cadre d'un partenariat d'assistance technique avec Times Higher Education (THE), une référence mondiale en matière d'enseignement supérieur, représentée par THE World Universities Insights Limited.

Selon un communiqué de presse consulté mercredi par l'ANGOP, ce rapport contribue à favoriser l'intégration progressive de ces établissements dans les classements mondiaux de THE et renforce la visibilité internationale de l'enseignement supérieur en Angola.

Le ministre de l'Enseignement supérieur, des Sciences, des Technologies et de l'Innovation, Albano Ferreira, le directeur du Bureau du personnel de la Présidence de la République, Edson Ulisses Barros, et d'autres personnalités assistent à cet événement.

Lire l'article original sur ANGOP.

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