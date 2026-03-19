Angola: Des techniciens de santé de Bengo bénéficient d'une formation spécialisée

18 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par MD/PA/DK/SB

Caxito — Soixante-douze techniciens de la santé dans la province de Bengo commencent ce jeudi, à Caxito, une formation post-média, a annoncé mercredi, le directeur du Bureau provincial de la santé, Matondo Alexandre.

S'adressant à la presse, le responsable a indiqué que l'action formative aura une durée de 12 mois, dans les spécialités de soins infirmiers pédiatriques, soins obstétriques (sages-femmes), anesthésiologie, soins chirurgicaux et instrumentation.

Le plan de formation prévoit de couvrir environ 1 200 techniciens de santé, de manière progressive, et vise à rendre les professionnels plus qualifiés pour répondre aux exigences du système national de santé et assurer une assistance médicale toujours plus efficace à la population.

« Plus nos techniciens sont spécialisés, plus l'humanisation et aussi l'efficacité de l'assistance apportée à la population seront grandes », a-t-il souligné.

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Le directeur du bureau a ajouté que les actions de formation sur le genre représentaient un pas important dans la stratégie du gouvernement visant à renforcer la qualification des professionnels du secteur et à élever la qualité des services fournis dans les unités sanitaires.

Le pari sur la spécialisation des techniciens de santé apparaît également pour répondre aux besoins existants dans plusieurs unités sanitaires de la province.

Le responsable a reconnu qu'il existait des municipalités dans la province, avec des salles d'accouchement sans sages-femmes spécialisées et des blocs opératoires sans anesthésistes, situation que le programme entend corriger dans les années à venir.

Matondo Alexandre a rappelé que le Ministère de la Santé d'Angola (MINSA) était en train de réaliser un fort investissement dans la formation des cadres, avec l'objectif de former 38 mille professionnels d'ici 2027.

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