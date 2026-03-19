Angola: Un Groupe chinois investit deux millions de dollars dans la production de riz

Dala — Le Groupe chinois propriétaire de la ferme « Olombi », située dans la municipalité de Dala, province de Lunda-Sul, a investi, en deux ans, deux millions de dollars pour stimuler la production de riz à grande échelle et l'achat du matériel agricole, a annoncé lundi, l'associé gérant de l'entreprise, João Zhang Huan.

S'adressant à la presse, lors d'une visite du gouverneur de Lunda-Sul, Gildo Matias, aux exploitations agricoles, João Zhang Huan a montré 280 hectares préparés pour les deux projets, avec une récolte estimée à 1 500 tonnes de céréales pour la présente campagne agricole.

Il a expliqué qu'en 2024, l'entreprise a testé 13 variétés de semences de riz achetées en Chine, mais cette année, on a approuvé trois variétés qui se sont adaptées au climat et au sol.

João Huan a dit qu'ils attendent, d'ici la fin de l'année, l'arrivée du matériel nécessaire pour le montage de l'usine de décorticage du riz, des séchoirs, des engrais, d'analyse des sols et de mis en sac, ce qui permettra de lancer la vente de leurs produits sur les marchés de Saurimo, Dala et des provinces voisines.

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En plus du riz, selon lui, il est prévu d'investir également dans le maïs, les haricots, les piments, les poivrons, entre autres variétés.

À son tour, le gouverneur Gildo Matias a jugé ce projet d'un bon exemple à suivre dans la région, pour avoir pensé investir dans la riziculture, une nouvelle culture dans la région.

Gildo Matias a souligné que, grâce à cette production, la province pourrait devenir, d'ici un an, le plus grand producteur de céréales et d'autres cultures, dans le cadre du plan de production et diversification des produits.