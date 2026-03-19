L'Union des Journalistes de la presse libre africaine suit avec attention les réactions nées de la décision de la CAF de déclarer les Lions du Sénégal forfaits et les Lions de l'Atlas du Maroc vainqueurs de la CAN 2025.

Interpellée par cette décision inattendue, l'UJPLA appelle au respect des valeurs fondamentales qui sous-tendent le sport. L'UJPLA rappelle à ses membres et à tous les journalistes du continent l'importance de traiter la question sans passion, en restant attachés au fair-play et à ne pas oublier que tout reste dans la stricte pratique du sport et surtout des relations séculaires de fraternité et d'amitié entre le Royaume chérifien et la République du Sénégal.

C'est cette cordialité entre les peuples, Sénégalais et Marocains qui doit être préservée. Pour l'UJPLA, les journalistes ont un rôle majeur à jouer à ce niveau afin de ne jamais enfreindre ou déstabiliser l'unité de l'Afrique.